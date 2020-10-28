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Набиуллина: пространство для дальнейшего смягчения ДКП ограничено

Москва, 28.10.2020

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC заявила, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока ещё есть, но оно ограничено.

«Мы видим некоторое пространство для дальнейшего снижения, но оно ограничено. По крайней мере, оно точно не такое большое, как это было раньше», – подчеркнула председатель российского регулятора.

При этом она пояснила, что в Центробанке, анализируя поступающие данные, будут решать, как и когда использовать это пространство. Кроме того, Набиуллина напомнила, что ЦБ на своих последних заседаниях по ставкам взял паузу в снижении, отметив краткосрочные риски.

«Поэтому мы убеждены, что должны быть более аккуратны в оценке развития ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, геополитических рисков и других факторов», – резюмировала глава Банка России.

Напомним, 23 октября на заседании Совета директоров ЦБ РФ было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это уже вторая подряд пауза в цикле смягчения ДКП. В сентябре 2020 года Банк России также сохранил ставку на уровне 4,25%.

Как отмечалось в официальном сообщении регулятора, инфляция в стране складывается в соответствии с прогнозом. При этом Центробанк поднял нижнюю планку этого прогноза с диапазона 3,7-4,2% до 3,9-4,2%. Однако ЦБ сохранил ожидания в отношении инфляции на 2021 год на уроне 3,5-4% и 4% в последующие годы. Кроме того, был улучшен прогноз падения ВВП в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5% ранее.

Также в пресс-релизе подчёркивалось ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России из-за пандемии коронавируса. ЦБ обратил внимание на неустойчивость ситуации на внешних финансовых и товарных рынках, увидев возможность сохранения повышенной волатильности в ближайшее время.

Следующее заседание Совета директоров регулятора, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 18 декабря.

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