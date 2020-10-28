Нефть слабо дорожает на фоне урагана в Мексиканском заливе

Нефтяные торги 27 октября закрылись в небольшом плюсе, временами цена повышалась до $41,45 на фоне бушующего урагана Zeta в Мексиканском заливе, однако, не смогла удержать позицию, вернувшись к отметке $40,60. Сорт Brent вырос на 0,40% до $40,63. Стоимость вернулась на прежний уровень из-за поступающих новостей о распространении коронавирусной инфекции в мире.

Накануне многие нефтяные компании американского штата Луизиана снизили добывающие мощности из-за угрозы со стороны урагана, губернатор штата Джон Бел Эдвардс объявил о введении чрезвычайной ситуации. По мнению метеорологов, ураган обойдет стороной Луизиану и выйдет на побережье Нового Орлеана. Сейчас его скорость достигает 70 миль в час, урагану присвоена первая категория, что означает его исчезновение при достижении суши.

Утром 28 октября баррель нефти Brent на торгах в Азии потерял 0,42%, достигнув отметки $40,46. Покупатели не смогли удержать уровень предыдущего дня и риски отката к уровню $38,80 возросли. Для возвращения на рынок «бычьих настроений» покупателям необходимо закрыть торги выше отметки $41,50.