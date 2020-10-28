Как президентские выборы в США повлияют на рынок нефти

Энергетический сектор так же, как все остальные, ждет выборов президента США. От того, кто станет хозяином Белого дома, для энергетиков будет зависеть очень много. Останется ли президентом Дональд Трамп, сторонник энергетики в ее нынешнем виде, то есть основанной в целом на добыче ископаемых видов топлива, или к власти придет Джо Байден, пообещавший уделять намного больше внимания возобновляемым источникам энергии?

В энергетической программе демократа Байдена восстановление ядерной сделки с Ираном, обнуление к 2050 году вредных выбросов в атмосферу при помощи двухтриллионной программы развития возобновляемых источников энергии и запрет сланцевой добычи углеводородов на федеральных землях.

Сразу после восстановления ядерной сделки по Ирану на рынке появятся 2-3 миллиона баррелей иранской нефти в сутки. Цены на нефть резко упадут, однако рынок должен быстро восстановиться и предложение упадет, а спрос вырастет. Дело в том, что нефтяникам при Байдене станет намного труднее получать столь нужные инвестиции, которые пойдут в «зеленую» энергетику. Запрет Байдена на бурение на федеральных землях снизит добычу нефти в США, по расчетам экспертов, на 3%, что тоже приведет к снижению предложения и росту спроса, а значит, и цен.

В энергетической программе республиканца Трампа выход из Парижского соглашения по климату, поддержка дерегулирования нефтяной, газовой и угольной отраслей; расширение и углубление связей с Саудовской Аравией. В том случае, если Дональд Трамп останется у власти еще на четыре года, все останется, как сейчас. Помимо всего прочего, такой сценарий обеспечит сохранение статуса кво в энергетической отрасли США.

На первый взгляд может показаться, что в случае второго срока Трампа цены на нефть должны рвануть вверх, а если победит Байден, то вниз, но торговцы нефтью считают, что логика ценообразования намного сложнее этой упрощенной картины, находящейся на поверхности. Дело в том, что, как говорят специалисты, далеко не всегда то, что хорошо для нефтяной промышленности, хорошо и для цен на нефть и наоборот.

Сейчас же картину еще больше «замутнил» коронавирусный кризис и вызванный им обвал цен на «черное золото». Особенно большую роль в ценообразовании, включая нефтяной сектор, может сыграть повторное «закрытие» первой экономики планеты, если оно, конечно, произойдет. Трамп в отношении нового закрытия непреклонен, Байден же намерен действовать по обстановке, т.е. в случае ухудшения ситуации с пандемией он готов пойти на ужесточение ограничительных мер.

Но и здесь влияние на цены на нефть значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, среди части экономистов распространено мнение, что чем решительнее будет борьба со второй волной коронавирусной пандемии, тем сильнее и быстрее будет восстановление экономики после ее окончания.

В предстоящих менее чем через неделю президентских выборах есть еще один нюанс – «чистота» победы. Лучший результат для всех, естественно, «чистая» победа Трампа или Байдена, т.е. победа за явным преимуществом, не терпящая сомнений и каких-либо иных толкований. Такой сценарий, кстати, маловероятный, приведет ко всеобщему облегчению на рынках и ралли.

Если же исход выборов будет оспорен проигравшей стороной, что более вероятно, то скорее всего произойдет большая распродажа акций и активов.

Financial Times отмечает, что президенты США, даже являясь самыми влиятельными людьми на планете, не могут контролировать цены на нефть. Поэтому делать прогнозы по ценам на нефть после 3 ноября особенно трудно.

«В связи с этим необходимо помнить,- говорит авторитетный нефтяной аналитик Пол Санки, глава консалтинговой компании Sankey Research,- что Барак Обама, хотя и по воле случая, принес нефтяной отрасли (ценам на нефть) очень большую пользу, а Трамп несмотря на всю его поддержку «нефтянки», напротив, очень сильно навредил».