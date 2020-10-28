Несколько добровольцев, испытавших на себе вакцину, заболели COVID

Несколько добровольных участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. Ученый предположил что заболевшими стали добровольцы, которые получили плацебо. Данные из из которых станет ясно, кто получил плацебо, будут расшифрована к середине ноября, добавил Гинцбург.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо», — рассказал директор научного центра. Он напомнил, что половина испытуемых получили только первый компонент вакцины. И только 9 тысяч добровольцев получили оба компонента.

Россия первая в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат под названием “Спутник V” был разработан в центре им. Гамалеи. Производство препарата началось в августе, в настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины.