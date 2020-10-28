Отток валютных вкладов со счетов россиян в банках достиг максимума в сентябре

В сентябре текущего года был зафиксирован рекордный отток средств с валютных счетов физических лиц, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Банка России. В сентябре было отмечено пиковое значение данного показателя, отток составил $1 млрд.

Рост розничных депозитов на 1,6%, до 32,17 трлн рублей связан в основном с валютной переоценкой, говорится в отчетности регулятора от 1 октября текущего года. Объем валютных вкладов сократился на $1 млрд (или на 1,3%), до $86,7 млрд, несмотря на рост доллара почти 7% в сентябре, добавляют специалисты.

Наибольший отток в прошлом месяце произошел из Сбербанка ($380 млн), ВТБ ($275 млн), Альфа-банка ($90 млн) и Райффайзенбанка ($54 млн).

В ВТБ сообщили, что на фоне отказа от валютных счетов наблюдается повышение интереса клиентов «к накопительным счетам и инвестиционным инструментам», в которые вкладывалась значительная часть средств.

Россияне вывели с валютных счетов сроком от месяца до одного общую сумму $400 млн, более года - $780 млн, поступления на валютные счета сроком до месяца и до востребования составили $7 млн., сообщает «Коммерсантъ».