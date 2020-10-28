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Правительство Москвы поддержит строительство офисов и производства за третьим кольцом

Москва, 28.10.2020

Инвесторы и застройщики смогут получить льготу на строительство офисов и промышленных объектов в спальных районах Москвы. Об этих и других мерах поддержки рассказали представители правительства Москвы в рамках бизнес-диалога с Клубом инвесторов Москвы и ключевыми застройщиками города.

«При участии в программе каждый девелопер сможет получить льготу на изменение ВРИ (вид разрешенного использования – прим. ред.) при условии инвестирования эквивалентной льготе суммы в строительство другого объекта - офиса или промышленного производства за пределами ТТК (Третьего транспортного кольца). Объект будет находиться в собственности инвестора, поэтому с его реализации в будущем можно будет получать доход. Важно отметить, что застройщики, которые уже начали реализовывать проекты строительства многоквартирных домов, тоже могут войти в эту программу», – рассказал Александр Прохоров

Столичные власти постоянно прорабатывают новые методы стимулирования инвесторов, побуждая их к созданию офисов и производственных объектов за пределами ТТК и МКАДом. Новый механизм будет способствовать созданию новых рабочих мест на окраинах столицы. По мнению властей, это поможет сократить время москвичей в пути на работу, разгрузить дороги и общественный транспорт. 

За последние два месяца столичные власти уже подписали два соглашения, по которым до конца 2023 года инвесторы построят на северо-востоке Москвы офисы общей площадью более 82 тысячи квадратных метров. Благодаря полученной от города льготе они сэкономят порядка 1,6 млрд рублей, которые вложат в строительство офисов.

Первым таким застройщиком стала ГК «Пионер», которая создаст в Бутырском районе офисный комплекс «Останкино бизнес-парк». Площадь первой очереди составит 46 тыс. кв. метров, а вложения - составят 2,3 млрд руб. С ГК «Пионер» заключено и второе соглашение. При строительстве торгово-офисного центра в составе ТПУ «Ботанический сад» в районе Ростокино инвестор возведет офисные помещения площадью 36,8 тысячи квадратных метра. Планируемые инвестиции в офисные помещения – более 2 млрд рублей. 

«Для участия в программе компании должны обладать правами на участок для строительства многоквартирного дома, а также правами и градостроительным планом земельного участка для создания промышленного или офисного объекта, инвестор должен иметь финансовые ресурсы на строительство объектов, у него не должно быть долгов, состав акционеров инвестора и привлекаемого для создания МПТ лица должны совпадать не менее чем на 75%»,— пояснила первый заместитель директора Городского агентства управления инвестициями Александра Дружинина

Возможность принять участие в программе и построить на льготных условиях два объекта вместо одного вызвала живой интерес у девелоперов – участников бизнес-диалога. 

«Для многих девелоперских компаний строительство офисных, промышленных объектов – это непрофильный бизнес. Тем не менее, Правительством города совместно с бизнес-сообществом разработан эффективный механизм стимулирования застройщиков жилья создавать новые рабочие места за пределами центра Москвы», - прокомментировал итоги встречи исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков.

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