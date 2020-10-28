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Прогноз погоды на ноябрь: синоптики рассказали, что ждёт Россию в конце осени

Москва, 28.10.2020
  • Прогноз погоды на ноябрь: синоптики рассказали, что ждёт Россию в конце осени

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Несмотря на похолодание, которое накроет к концу этой недели большинство регионов Русской равнины, синоптики прогнозируют вполне спокойное начало последнего месяца календарной осени.

В частности, как рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, при общем понижении температурного фона в целом по стране температура воздуха в первых числах ноября будет превышать климатическую норму.

В дальнейшем в некоторых регионах РФ климатическая ситуация станет меняться. Где-то зарядят нудные холодные дожди со снегом, в других регионах – по-прежнему будет умеренно тепло, а, например, север России накроют уже почти зимние морозы, что вполне традиционно для этого времени года. Так что, Россию ждёт в конце осени классическая погода со своими плюсами и минусами.

Погода в ноябре в Москве. Прогноз синоптиков

Еще недавно специалисты прогнозировали скорый приход климатической зимы в столицу и уже в ноябре мы ожидали существенное похолодание.

Синоптики продолжают удивлять нас своим непостоянством: согласно их новым данным, конец осени в Москве будет умеренно тёплым. Правда, иногда не обойдется без небольшой пасмурности и осадков, а ближе к 20 ноября воздух начнёт остывать, а столбики термометров падать до минусовых показателей.

На протяжении всего ноября температура воздуха в дневное время суток будет держаться на показателях плюс 3-7 градусов, после полуночи столбики термометров не опустятся ниже плюс 3-4. В целом, погоду можно считать комфортной: до конца ноября в регионе установится не противоречащая канону календарная осень.

Погода в Санкт-Петербурге в ноябре

В городе на Неве погода будет чуть менее сговорчивой, но «страшные» прогнозы о начале зимы в первых числах ноября так же не сбудутся.

СПб ожидает умеренное потепление, которое продержит столбики термометров на отметке плюс 3-6 до середины месяца. Всё это время в Петербурге будет пасмурно и сыро, ежедневным явлением станут обильные осенние дожди.

Погода станет куда более суровой ближе к концу ноября. Начиная с последней декады ноября в Северную столицу придут небольшие морозы и мокрый снег, температурные перепады могут спровоцировать образование гололёда. Данный прогноз для Петербурга характеризуется как холодный и осенний, но все же приближающийся ноябрь будет теплее, чем было обещано раннее.

Прогноз погоды на ноябрь в Сибири и на Урале

А вот в Сибири погода удивит: чаще всего климатическая зима подбирается к региону уже в самом начале ноябре. Но в этом году сибиряков ждёт неожиданность в виде комфортной температуры до плюс 6-7 на протяжении почти всего месяца. При этом резкого падения столбиков термометров не предвидится даже ночью.

Редкими и непостоянными будут осадки: синоптики предполагают, что раньше первых чисел декабря устойчивого снежного покрова ожидать не стоит. Только на старте первого месяца зимы градусники начнут показывать по-настоящему суровые показатели: к примеру, в Новосибирске и Красноярском крае будет до минус 13-14.

Таким же неожиданным прогнозом порадовали синоптики и Урал: днём установится температура до минус 4, ночью возможно небольшое похолодание до минус 2. Дождей или снега будет крайне мало, как и в случае с Сибирью, похолодание наступит не раньше конца ноября.

Жители Тюменской области смогут порадоваться теплу и почти полному отсутствию осадков до середины ноября. После в регион придут обильные снегопады, отметки днём установятся на минус 6-8, а ночью градус превысит опустится ниже отметки минус 15.

К началу календарной зимы чувствительные морозы ударят по всему уральскому региону: в Челябинске ожидается до минус 7, в Екатеринбурге – минус 9.

Погода в ноябре в Поволжье

Ноябрь в Поволжье будет понятным и стабильным. Так что климатическую обстановку здесь также нельзя назвать суровой.

Самая тёплая погода установится в Нижнем Поволжье, где до середины ноября градус не превысит отметку плюс 4 днём и не более минус 2 ночью. Правда, будет часто идти снег, из-за чего может показаться, что холода вот-вот накроют регион.

В Татарстане похолодание задержится до начала третьей декады ноября: ближе к этому периоду температура медленно достигнет значений в плюс 2 днём и до минус 3 ночью.

Тепло и приятно будет в Саратове. Здесь также не случится стремительного похолодания вплоть до наступления последних чисел ноября. Только к концу месяца погода начнёт немного ухудшаться, воздух остынет до минус 4, усилится ветер и начнутся обильные осадки.

Основное похолодание на территорию Поволжья придет не ранее 25 ноября: в этот день, предположительно, воздух остынет до минус 2-4, ночью термометры будут показывать до минус 11.

Можно заключить, что синоптики в очередной раз поменял свои планы. Надеемся, что тепло. которое они нам обещают в ноябре, продержится до конца месяца, а переход к зиме будет плавным и комфортным.

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