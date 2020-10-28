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Путин призвал повысить внимание к ситуации с коронавирусом в России

Москва, 28.10.2020

Глава российского государства Владимир Путин призвал членов Кабмина и региональные власти повысить внимание к проблеме COVID-19, потому что обстановка, которая сейчас складывается в нашей стране, того требует.

«Я хочу обратиться и к членам российского правительству, и ко всем коллегам, которые профессионально занимаются сейчас проблемой коронавируса, – цитирует Путина РИА Новости.  – Хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. Нужно повысить внимания к этой проблеме».

Кроме того, президент обратился к главам регионов с призывом разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.

«Необходимо самым серьёзным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки – нужно это делать. Если нужно что-то перепрофилировать – оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составил 16 202. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано до 1 563 976.

Антирекорд поставлен по летальным исходам от заболевания – умерли за сутки 347 человек. Количество заражённых в России снижается второй день подряд, днём ранее было выявлено 16,5 тыс. новых случаев, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.

Выписаны из российских больниц 12 361 человек, в общей сложности поправились 1 171 301 человек. Число безвозвратных потерь достигло 26 935 человек.

В Москве отмечено резкое снижение количества новых диагнозов до 3 670, накануне во вторник было выявлено 4 312, в понедельник - 5 224 новых случая COVID.

Несмотря на положительную динамику, российская столица продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+727), на третьем – Подмосковье (+505). Далее следуют Нижегородская область (+377) и Архангельская область (+317).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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