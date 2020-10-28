Во время пандемии мошенники стали звонить россиянам в три раза чаще

Количество звонков мошенников во время пандемии выросло на 200%, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

«За последний период, когда коронавирус не дает нам покоя, мы видим, что количество звонков обзвонщиков-злоумышленников на наших граждан увеличилось порядка на 200%», - сообщил он в ходе выступления на V Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. Представитель ЦБ назвал данную цифру «серьезной», отметив, что преступники пользуются методами социальной инженерии, а также играют на чувствах граждан, а именно на страхе потерять сбережения.

Сычев уточнил, что 70% всех преступных операций в данной сфере относятся к ситуациям именно с социальной инженерией. Также главной задачей мошенники во время такого звонка является не дать человеку опомниться и подумать, сообщив большое количество информации.

В среднем мошенник тратит на телефонные переговоры до 10 тыс руб, а при учете масштаба обзвонов, у преступников уходит на эти аферы значительная сумма.