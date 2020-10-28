Рубль перешел к обороне

В середине октября российский рубль перешел в наступление и укреплялся в паре с долларом шесть торговых сессий подряд — такого не было с весны. В самом начале недели даже появились традиционные для СМИ радужные заголовки – «евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября». Однако практически сразу с появлением признаков эйфории, ситуация начала меняться, и силы начали покидать рубль.

Сегодня утром на Московской бирже доллар стоил уже 77,5 рублей, а за единую европейскую валюту давали 91,3 рубля.

Но сперва о том, что позволило рублю показывать позитивную динамику. В пользу национальной валюты сложились сразу несколько факторов, и все они достаточно важные.

Прежде всего, в середине месяца появился спрос на валюты emerging markets. «Эксперт online» уже отмечал, что, несмотря на свою уникальность, рубль торгуется практически в унисон с бразильским реалом, турецкой лирой и южноафриканским рандом. Поэтому покупки мы увидели и в российской валюте.

Во-вторых, иностранцы завершили конвертацию дивидендов от Сбербанка, и давление со стороны покупателей валюты значительно уменьшилось. Геополитические риски, о которых так много говорилось еще с лета, и те были сведены к минимуму.

Кроме того, приближался налоговый период, и экспортеры продавали валюту для выплат в бюджет. Ну и, конечно, внешний фон был в целом благоприятный.

Но в последние дни ситуация сильно изменилась. Налоговый период закончился, а обстановка на зарубежных рынках стала стремительно ухудшаться, да и покупки в валютах emerging markets закончились. Так, турецкая лира и вовсе несколько дней подряд обновляла исторические минимумы. Как отмечают эксперты, во вторник предложение долларов, согласно данным биржевых терминалов, практически вернулось к уровням сентября, по итогам которого рубль вошел в число самых слабых валют среди развивающихся рынков, а евро обновил четырехлетний максимум.

И даже тот факт, что Банк России увеличил с 26 числа продажи валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций Аэрофлота", не помог рублю сохранять стройность.

На зарубежных биржевых площадках начались массовые распродажи. Инвесторы так и не дождались стимулов от американского правительства, к тому же пресловутая вторая волна коронавируса набирает обороты, и многие страны вводят хоть и частичный, но все же локдаун.

Впрочем, меры постепенно становятся все жестче, и сегодня Германия, например, предлагает на месяц закрыть бары и рестораны.

На этом фоне снова сильно начали снижаться цены на нефть. За баррель смеси Brent в среду утром дают чуть более 40 долларов, при этом цена на нефть в рублях находится на отметке 3100 рублей - это минимум с начала октября и совсем не тот уровень, который комфортен российскому бюджету в текущей ситуации.

Исходя и этого, можно сделать вывод, что на данный момент потенциал ослабления рубля еще не исчерпан, и все будет зависеть от ситуации на внешних площадках.

Если текущее падение перерастет в панику, то цены на нефть под давлением спекулянтов могут опуститься значительно ниже, например, в район 36-37 долларов за баррель. При реализации такого сценария рублю ничего не останется, как продолжить дешеветь.

Конечно, настроения могут быстро поменяться, тем более что до выборов в США остается совсем немного. Инвесторы все еще ждут от американских властей стимулов, да и после избрания президента начнется совсем новая игра, которая отразится и на рубле.