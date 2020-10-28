Вход/Регистрация Подписка

Рубль перешел к обороне

Москва, 28.10.2020
Поддержка российской валюты со стороны экспортеров и Центрального банка не смогла обозначить долгосрочный тренд на укрепление. Рубль снова вынужден отступить под давлением ряда внешних факторов.
#Валютный рынок
#Рубль
#Экономика
  • Рубль перешел к обороне

Сергей Бобылев/ТАСС

В середине октября российский рубль перешел в наступление и укреплялся в паре с долларом шесть торговых сессий подряд — такого не было с весны. В самом начале недели даже появились традиционные для СМИ радужные заголовки – «евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября». Однако практически сразу с появлением признаков эйфории, ситуация начала меняться, и силы начали покидать рубль.

Сегодня утром на Московской бирже доллар стоил уже 77,5 рублей, а за единую европейскую валюту давали 91,3 рубля. 

Но сперва о том, что позволило рублю показывать позитивную динамику. В пользу национальной валюты сложились сразу несколько факторов, и все они достаточно важные. 

Прежде всего, в середине месяца появился спрос на валюты emerging markets. «Эксперт online» уже отмечал, что, несмотря на свою уникальность, рубль торгуется практически в унисон с бразильским реалом, турецкой лирой и южноафриканским рандом. Поэтому покупки мы увидели и в российской валюте.

Во-вторых, иностранцы завершили конвертацию дивидендов от Сбербанка, и давление со стороны покупателей валюты значительно уменьшилось. Геополитические риски, о которых так много говорилось еще с лета, и те были сведены к минимуму.

Кроме того, приближался налоговый период, и экспортеры продавали валюту для выплат в бюджет. Ну и, конечно, внешний фон был в целом благоприятный. 

Но в последние дни ситуация сильно изменилась. Налоговый период закончился, а обстановка на зарубежных рынках стала стремительно ухудшаться, да и покупки в валютах emerging markets закончились. Так, турецкая лира и вовсе несколько дней подряд обновляла исторические минимумы. Как отмечают эксперты, во вторник предложение долларов, согласно данным биржевых терминалов, практически вернулось к уровням сентября, по итогам которого рубль вошел в число самых слабых валют среди развивающихся рынков, а евро обновил четырехлетний максимум.

И даже тот факт, что Банк России увеличил с 26 числа продажи валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций Аэрофлота", не помог рублю сохранять стройность. 

На зарубежных биржевых площадках начались массовые распродажи. Инвесторы так и не дождались стимулов от американского правительства, к тому же пресловутая вторая волна коронавируса набирает обороты, и многие страны вводят хоть и частичный, но все же локдаун. 

Впрочем, меры постепенно становятся все жестче, и сегодня Германия, например, предлагает на месяц закрыть бары и рестораны. 

На этом фоне снова сильно начали снижаться цены на нефть. За баррель смеси Brent в среду утром дают чуть более 40 долларов, при этом цена на нефть в рублях находится на отметке 3100 рублей - это минимум с начала октября и совсем не тот уровень, который комфортен российскому бюджету в текущей ситуации. 

Исходя и этого, можно сделать вывод, что на данный момент потенциал ослабления рубля еще не исчерпан, и все будет зависеть от ситуации на внешних площадках. 

Если текущее падение перерастет в панику, то цены на нефть под давлением спекулянтов могут опуститься значительно ниже, например, в район 36-37 долларов за баррель. При реализации такого сценария рублю ничего не останется, как продолжить дешеветь. 

Конечно, настроения могут быстро поменяться, тем более что до выборов в США остается совсем немного. Инвесторы все еще ждут от американских властей стимулов, да и после избрания президента начнется совсем новая игра, которая отразится и на рубле.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: названа главная опасность для рубля
    Результаты президентских выборов в США, считают западные аналитики, важнее для «здоровья» рубля, чем даже состояние российской экономики.
  2. Турция копает под «Газпром»
    Турецкие спецслужбы арестовали шестерых сотрудников бывшей «дочки» российской газовой компании, обвинив их в шпионаже в пользу России
  3. Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой
    Так друг, союзник или партнер? Чем обернутся отношения России и Турции в результате войны в Нагорном Карабахе
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама