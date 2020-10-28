Курс доллара перешел к мощному росту

Рубль резко слабеет на торгах среды. Начало торгов застало нацвалюту на отметках 77,48 рубля за доллар и 91,16 рубля за евро, к 17:10 по Москве нацвалюта просела против основных мировых валют до 78,72 рубля за доллар и 92,35 рубля за евро соответственно.

Курс доллара ожидаемо рос в среду к основным валютам. За торговую сессию индекс DXY повысился с 93,15 до 93,47 пункта.

После исчерпания поддержки со стороны госкомпаний, это ожидаемая динамика для рубля. Внешние факторы тоже давят на котировки рубля, так как мировой аппетит к риску последние торговые сессии заметно уменьшался, что ставило под удар валюты развивающихся стран. В свою очередь пессимизм на рынках вызван данными по росту числа заболевших коронавирусом. Также негативом для рынков остается отсутствие перспектив по принятию нового пакета стимулирующих мер для экономики США до президентских выборов.

Возможно рубль сможет немного поддержать нефть. Цены на нефть повышаются на фоне сообщений о новом урагане в Мексиканском заливе, который должен обрушиться на побережье США сегодня. Добыча нефти на платформах нескольких добывающих компаний остановлена, персонал эвакуирован.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует, что курс рубля в краткосрочной перспективе может составить 76,5-78,0 в паре с долларом и 91,0-92,0 в паре с европейской валютой.

О том, почему поддержка российской валюты со стороны экспортеров и Центрального банка не смогла обозначить долгосрочный тренд на укрепление и рубль снова вынужден отступить под давлением ряда внешних факторов читайте в материале Эксперт Online.