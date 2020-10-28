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Счетная палата заглянула в будущее и многого недосчиталась

Москва, 28.10.2020
Аудиторы разработали два сценария – нейтральный и рисковый. Оба предполагают экономический спад, а затем восстановление.
#Прогнозы
#Макроэкономика
#Экономика
  • Счетная палата заглянула в будущее и многого недосчиталась

Михаил Почуев/ТАСС

Счетная палата впервые подготовила собственный макропрогноз на 2021-2023 годы. Перспективы экономического развития России и других стран мира аудиторы оценили совместно с экспертами Института экономической политики Е.Т.Гайдара.

«Мы подготовили прогноз, чтобы иметь собственный бенчмарк, и тем самым повысить доказательность выводов и системных рекомендаций Счетной палаты как о качестве, так и о достоверности прогноза, разрабатываемого Минэкономразвития России. Такой подход поможет более эффективно взаимодействовать с макроэкономическим блоком Правительства», — объяснил аудитор СП Дмитрий Зайцев.

 

Статистический феномен

 

По оценке экспертов, основное влияние на российскую экономическую динамику в 2020 году оказали три фактора: падение цен на нефть на глобальном рынке; ограничение деловой активности и введение режима «нерабочих дней» для предотвращения распространения эпидемии коронавируса и сокращение физических объемов экспорта вследствие спада мировой экономики.  

«По своим масштабам каждый из указанных негативных шоков в первом полугодии 2020 года превосходил случаи предыдущих кризисов 2008—2009 и 2014—2015 годов, а ограничение деловой активности является уникальным фактором, примеров которому в современной экономической истории трудно найти. Тем не менее, развитие ситуации в экономике России уже в конце II квартала и в III квартале 2020 года оказалось заметно благоприятнее, чем это предсказывалось. Влияние каждого из шоков, по прошествии всего нескольких месяцев, оказалось относительно слабым, а скорость восстановления экономики быстрой», — говорится в обзоре.

По оценкам СП потери России из-за введения режима самоизоляции составили в I квартале 0,49% годового ВВП, а во II квартале — 7,53% ВВП. То есть, за первое полугодие потери оцениваются примерно в 8%. При этом эксперты отмечают, что характер восстановления экономики после снятия ограничений говорит о том, что по итогам года масштабы падения будут ниже.

При этом аудиторы приводят примеры из Европы, США и других стран мира, где потери оказались гораздо весомее. Так ВВП США во II квартале потерял 9%, ВВП стран ЕС — 13,9%, а стран еврозоны — 14,8%.

Гораздо меньшие, чем в других странах потери России аналитики склонны считать отчасти «статистическим феноменом». «В настоящее время мы видим только первые оценки снижения ВВП как в России, так и в ряде других странах, которые еще будут неоднократно уточняться и пересматриваться. В частности, согласно методике оценки ВВП России, первые оценки осуществляются Росстатом на данных по крупным и средним предприятиям, а полный учет динамики, в том числе сектора МСП, будет осуществлен только в середине следующего года», — поясняют в СП, добавляя, что именно сектор малого и среднего предпринимательства является наиболее пострадавшим из-за введенных ограничений, так что можно ожидать, что в дальнейшем цифры по росту (а точнее, падению) ВВП будут скорректированы в худшую сторону.

Однако есть и ряд факторов, действительно смягчивших удар, нанесенный по отечественной экономике. Тот же малый и средний бизнес в России представлен гораздо слабее, чем в других странах, так что, несмотря на большие потери, он внес гораздо меньший вклад в общее снижение. Кроме того, в России был относительно недолгий локдаун — только полтора месяца. Плюс — в структуре экономики РФ ниже доля отраслей, производящих конечные товары и услуги для населения. А именно на них резко упал спрос в условия пандемии.

«В российской экономике в структуре валовой добавленной стоимости сохраняется доминирование отраслей добычи, первичной переработки сырья и производств непрерывного цикла, которые практически не прерывали свою работу даже в период максимально жестких ограничений. Кроме того, в отношении ряда видов деятельности (например, строительство) ограничения на их работы в условиях карантина в России были заметно мягче, чем в других странах», - поясняют эксперты. То есть то, что многие эксперты долгие годы указывали в числе основных недостатков российской экономики, в условиях коронавирусного форс-мажора, сыграло ей на руку.

 

Два сценария

 

Но что в дальнейшем пойдет российской экономике в плюс, а что — в минус? Эксперты подготовили два сценария, базовый и рисковый. Оба предполагают сначала экономический спад, а затем — восстановление. Но разными темпами.

Базовый сценарий складывается, исходя из ряда предпосылок, схожих для России и зарубежных стран. В частности, предполагается, что основной удар по экономике был нанесен во II квартале 2020 года. Эксперты ожидают, что в странах, где количество инфицированных постепенно снижается, не будут больше вводиться строгие карантинные меры, в том числе и жесткая самоизоляция, так подкосившая экономику в первом полугодии. «Важное предположение состоит также в том, что страны, которые до сих пор испытывают трудности со сдерживанием инфекции, столкнутся с дополнительным ослаблением экономической активности во втором полугодии из-за необходимости продления карантинных мер», — рассуждают аудиторы.

При этом прогнозы учитывают сохранение крупномасштабной фискальной поддержки на оставшуюся часть года.  

«В рамках этого сценария эксперты ожидают, что тенденция к постепенному восстановлению мировой экономики сохранится во второй половине 2020 года, а возможные ограничения деловой активности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом осенью/зимой 2020 года будут носить частичный локальный характер. «А в 2021 году с началом широкой вакцинации населения и завершением периода ограничений рост мировой экономики ускорится, с учетом низкой базы 2020 года. В 2022—2023 годах темп роста мировой экономики вернется к средним значениям в 2010—2019 годов, около 3,5 % в год», — говорится в прогнозе.

В рамках второго сценария эксперты рассматривают ситуацию, предполагающую более жесткое прохождение мировой экономикой и, отчасти, Россией второй волны пандемии коронавируса осенью и зимой 2020—2021 годов и, возможно, весной 2021 года, предполагающее вновь введение ограничений на ведение деловой активности и работу бизнесов в странах Европы (хотя не в таком масштабе и не так долго, как весной 2020 года), а также в крупнейших городах России.

«Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны-лета 2021 года. Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть. Соответственно, падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год», — говорится в прогнозе.

Одним из ключевых факторов восстановления, по мнению аналитиков, является ситуация на нефтяном рынке. От нее будет «плясать» как мировая, так и российская экономика. Согласно нейтральному сценарию среднегодовая цена на черное золото марки Urals в 2020 году составит $42 за баррель, а в 2022-2023 годах установится на уровне $55 за бочку. В рисковом сценарии на 2021-2023 годы сохранится тенденция к постепенному повышению нефтяных цен. Но уровня $55 за баррель они достигнут только в 2023 году.

 

Минус в объемах

 

«Более высокие цены на нефть (60 долларов за баррель и выше, как в 2017—2019 годах) нам представляются маловероятными, поскольку на объемы глобального потребления нефти к середине 2020-х годов начнут оказывать заметное влияние факторы деуглеродизации мировой экономики и развития «зеленых» технологий в энергетике и на транспорте», — полагают авторы прогноза.

При этом, по их оценке, зарабатывать на экспорте тех же углеводородов больше пока не получится: прогноз предполагает снижение стоимостных объемов как за счет снижения среднегодовых цен, так и за счет сокращения физических объемов поставок, что обусловлено сделкой ОПЕК+. «По сравнению с уровнем 2019 года (в 238 млрд долларов США) экспорт углеводородов упадет в 2020 году: до 133 млрд долларов США в рамках первого сценария, до 127 млрд долларов США — в рамках второго», - говорится в прогнозе. В 2021 году экспортная выручка начнет восстанавливаться.

В минус уйдет не только углеводородный экспорт: в зависимости от глубины падения мировой экономики будут падать и цены. «Индекс физобъемов неуглеводородного экспорта товаров в 2020 году будет составлять примерно 101,5% относительно 2019 года, а стоимостные объемы неуглеводородного товарного экспорта снизятся с уровня 181 млрд долларов США в 2019 году до уровня 168 млрд долларов США в 2020 году. Далее экспорт будет восстанавливаться и достигнет 196 млрд долларов США — в 2023 г», — рассуждают аналитики.

Кроме того, снизится экспорт и импорт услуг: в основном, за счет снижения международных поездок, как россиян за рубеж, так и международных туристов в Россию.

 

Не так быстро, как хотелось бы

 

Исходя из прогноза по ценам на нефть и другим факторам, а также того, что, по мнению Счетной палаты антикризисные меры и Общенациональный план действий дадут менее позитивный эффект, чем ожидает Правительство, эксперты ожидают, что в случае реализации нейтрального сценария российский ВВП в 2020 году сократится на 4,2%, а при рисковом сценарии — на 4,8%. Разница, на первых порах, будет невелика, и это эксперты объясняют, во-первых, коротким периодом времени до конца года, на котором во втором сценарии могут действовать карантинные ограничения, а, во-вторых, сохранением тех факторов, которые объясняют относительно неглубокое падение экономики Российской Федерации в условиях текущего кризиса.

«Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то темп роста экономики Российской Федерации будет практически в 2 раза ниже, чем в базовом сценарии (1,3 % против 2,2 %)», — пишут авторы прогноза. По их оценке, в первом случае рост в последующие три года не будет превышать 3%, а во втором — 2%.

«На уровень докризисного 2019 года российская экономика по первому сценарию вернется только в 2022 году, а по второму — в 2023 году. В обоих случаях темпы роста ВВП страны окажутся заметно ниже мировой экономики. Рост доходов населения будет весьма умеренным: 2% в нейтральном сценарии и не выше 1,7% в рисковом», — считают в СП.

При этом в СП отмечают, что имеющиеся механизмы и факторы на роль драйверов экономического роста не тянут: да, реальные доходы населения с 2021 года начнут расти на 2% ежегодно, но этого недостаточно. Проект фискального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов предполагает возвращение к политике фискальной консолидации с 2021 года после расширения доли бюджета в ВВП в 2020 году за счет антикризисных мер. «В результате темпы роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2021—2023 году оцениваются нами в 2,5—4 % в год, что явно недостаточно для заметного повышения структурных темпов роста выше 1,5 % в год», - отмечают авторы прогноза.

Нефть, как уже говорилась ранее, тоже уже не может быть локомотивом. Пользы от нее, по-прежнему, много, но уповать на черное золото не стоит. Получается, что для обеспечения роста, превышающего хотя бы 3% властям нужно придумать что-то еще. Но о дополнительных мерах стимулирования экономики Счетной палате пока ничего не известно. Как, кажется, и самим властям, усилий которых пока хватило на утверждение Общенационального плана, часть которого успели выполнить еще в процессе разработки.

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