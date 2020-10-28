Снизилась стоимость нефти

Стоимость барреля марки Brent упала ниже психологически важной отметки в 40 долларов за баррель. На биржевых торгах январский фьючерс марки Brent за день (на 18.00) потерял 4,8% и стоит 39,61 доллара за баррель.

Сорт североамериканской нефти WTI подешевел на 5,6% – до 37,4 долларов за баррель.

Торги на американском фондовом рынке так же открылись падением. Индексы Dow Jones и NASDAQ потеряли около 3% своей стоимости.

Снижение мировых биржевых индексов связано с ожиданиями возможного повторного локдауна мировой экономики из-за стремительного роста чмсла новых заражений коронавирусом.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния позволит финансировать расходы бюджета в течение трех лет в случае падения цен на нефть до уровня 20 долларов за баррель.