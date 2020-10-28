Сюжет дня: подешевевшая нефть обвалила рынок

Российский рынок акций завершил торги на минорной ноте. Больше всего просели акции нефтяных компаний на фоне снижения стоимости «черного золота». Котировки «Роснефти» просели на -5,26%, «Сургутнефтегаза на -5,08%, «Лукойла» на -2,32%.

В среду стоимость нефти впервые с 4 октября опустилась ниже 40 долларов за баррель. К 18:49 мск падение составило -5,19% до 39,45 долларов. Эксперты связывают это с ростом запасов «черного золота» в США. Дополнительным фактором давления на рынок становится рост числа заболевших коронавирусом по всему миру, в том числе и в России.

Индекс Мосбиржи за сессию упал на -2,52% до 2693,46 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,67% до 1078,49 пунктов. Российская валюта слабела – 78,65 рублей за доллар.