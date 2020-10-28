Турция возбудила уголовное дело против французской газеты

Прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении французской газеты Charlie Hebdo, которая опубликовала карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Турецкий президент подал уголовную жалобу на Charlie Hebdo заявив, что карикатура является «криминальной клеветой», которая «не подпадает под действие свободы слова». Прокуратура Анкары, изучив карикатуру, решила начать уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo за оскорбление президента Турции.

Ранее Эрдоган, недовольный действиями президента Франции Эммануэля Макрона против исламских экстремистов, заявил о том, что президенту Франции «нужно лечить психику». После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.

В 2015 году исламисты напали на редакцию Charlie Hebdo и убили 12 человек.

В сентябре 2020 года 18-летний пакистанец напал с ножом на людей около бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo. В результате нападения двое французских журналистов из информационного агентства Premieres Lignes получили ранения.

В октябре 2020 года 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил 47-летнего учителя Самюэля Пати, который на уроках о свободе слова обсуждал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo.