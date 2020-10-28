Россия скатывается на уровень Туркмении, по душевому ВВП ее обошел Китай

Выполнение пятилетки под угрозой

По итогам 2020 года ВВП РФ может потерять 1,6 тысячи долларов, или 14% на душу населения, по сравнению с предыдущим годом. Такие расчеты приводит Международный валютный фонд в своих октябрьских прогнозах, на которые ссылается Finanz.

ВВП РФ в долларовом выражении скатится до отметок 13-летней давности — 1,5 трлн долларов. Душевой доход составит 9,97 тысячи долларов, поставив Россию на на 68 строку в мировом рейтинге по этому показателю. Для сравнения, по итогам 2018 года РФ занимала в нем 63 позицию с 11,33 тысяч долларов надушу населения.

Перспектива еще хуже: к 2025 году, по оценке фонда, хотя ВВП на душу населения в России и вырастет до 12,97 тысячи долларов, прогнозирует МВФ, но наша страна потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку — уровень жизни в РФ практически сравняется показателем Туркмении (12,85 тысяч долларов).

К тому моменту Россию может обогнать и Казахстан, поднявшись на 69-ю строчку с доходом чуть более 13 тысяч. Сейчас эта страна занимает 74-е место с подушевом ВВП в размере 8,78 тысячи долларов.

По сравнению с уровнем жизни в развитых странах, со средним показателем 46,35 тысячам долларов ВВП на душу населения, Россия отстает сейчас в 4,5 раза. К 2025 году она может отстать в 5 раз, в то время как развитые страны будут производить по 58,65 тысяч долларов ВВП на одного гражданина.

В 2020 году нас обогнал Китай. Его темпы очень высоки: подушевой ВВП вырастет там с 10,84 тысячи долларов до 16,28 тысячи в 2025 году.

Прогноз темпов роста российской экономики на 2021 год —2,8%, что существенно медленнее среднемировых темпов, прогнозируемых на уровне 5,2%, и более чем вдвое ниже ожиданий для развивающихся стран — 6%. Китаю и Индии прогноз дает рост на 8,2% и 8,8% соответственно.

Напомним, что согласно планам, российская экономика после 2018 года должна была выйти на темпы роста, превышающие среднемировые. Правда, в 2020 году наша страна показала меньший спад из-за коронавируса по сравнению с целом рядом других экономик мира. Но в будущем году, при переходе к росту, картина ожиданий пока складывается совсем иная.

Новую реальность не хочется считать новой нормальностью

Причины отставания экономики России от многих развитых и даже развивающихся стран достаточно известны, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Развитие нашей страны ограничено архаичной структурой хозяйства, сосредоточенной в основном на добывающих отраслях. В «постковидной» мировой экономике не только потребность в углеводородах становится ниже, но и на этом фоне другие экспортёры вытесняют Россию с рынков сбыта. Постепенно будет проявляться и действие многолетних санкций, ограничивших поступление в Россию современных технологий и оборудования. Это способствует ослаблению внедрения инноваций, передового мирового опыта производства, техническому отставанию страны.

На данные факторы накладываются внутренние причины торможения, продолжает аналитик. Крайне неблагоприятная для предпринимательства среда. Административное давление, государственный монополизм в экономике. Коррупция. Слабая судебная и правоохранительная защита, которая зачастую превращается в свою противоположность — способ нажима на бизнес. Налоговая система, дестимулирующая предпринимательство и вложения в передовые наукоёмкие технологии. Низкий уровень доходов и экономического роста, в свою очередь, сжимает внутренний спрос и стимулы увеличения производства.

Относительное сокращение экспортных поступлений способствует и ослаблению рубля. Поэтому снижается и рассчитываемый в долларах объём ВВП на душу населения, используемый для сравнения с другими странами. Экономические процессы очень инерционны, и в ближайшие годы преодолеть действие указанных факторов вряд ли удастся, да пока и не ставится такая задача, добавляет Марк Гойхман. Поэтому вполне реальны и прогнозы МВФ о том, что в обозримой перспективе рост экономики будет почти вдвое медленнее среднемирового и более чем втрое отстанет от среднего по развивающимся странам.

Меры не приняты

Вообще же негативная динамика уровня жизни населения отмечалась еще в 2015 году (ситуация год за годом не улучшалась), напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Проблема была признана на высшем уровне, где задача по борьбе с бедностью была названа приоритетной.

Еще до пандемии, напоминает эксперт, правительством был разработан пакет мер по борьбе с бедностью, который предполагалось полномасштабно развернуть с 2021 года. Жизнь, как всегда, внесла свои коррективы: ограничения, связанные с эпидемией, нанесли дополнительный удар по экономике и по доходам населения. Половинчатые меры поддержки бизнеса и социальной защиты лишь частично скрыли проблемы падения доходности частного предпринимательства и ухудшения жизненных стандартов значительной части населения.

Вместе с тем меры, предпринимаемые на данный момент по поддержке уровня жизни граждан России, явно не являются плодотворными, говорит аналитик. Во главу угла ставится адресная помощь малоимущим. Этот метод борьбы с бедностью является уделом стран «третьего мира» и несет в себе представление о россиянине, как о потенциальном «иждивенце», сидящем на шее у государства. Не учитывается, что за годы формирования рыночной экономики в нашей стране сформировался значительный слой экономически активных граждан, которые стремятся выйти за рамки минимальных стандартов потребления.

Снижение уровня жизни в России — устойчивая тенденция, не имеющая простого и быстрого решения, констатирует Анатолий Гожий. По его словам, многое будет зависеть от восстановления мировой экономики, сопровождаемого ростом спроса на энергоносители. Однако остроту проблемы можно снять радикальным пересмотром статей бюджета с разумным наращиванием его дефицита, в пользу большей социальной ориентации, а также сочетанием адресной помощи малоимущим и поддержки минимальных доходов населения, для сохранения базовых стандартов жизни.