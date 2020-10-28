В Италии рекорд по новым случаем заражения коронавирусом

В Италии за последние сутки зафиксировано рекордное количество случаев новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 ­­– 24 991, а 205 человек умерло. Днем ранее в Италии коронавирус был обнаружен у 21 994 человек, а умер 221 пациент. Рост случаев заражения наблюдается на севере Италии – в Ломбардии и Пьемонте, которые сильнее всего пострадали от коронавируса весной этого года.

Ранее правительство Италии ввело новые карантинные меры – в стране закрываются кинотеатры, театры и спортивные клубы. Рестораны и бары продолжают работать, но обязаны закрываться не позднее шести вечера.

В Италии с начала пандемии зафиксировали около 590 тыс случаев заражения коронавирусом, а умерло 37,9 тыс человек.