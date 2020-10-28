В Кремле прокомментировали слова Кадырова о Макроне

Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона. Как подчеркнул представитель Кремля, во внешней политике нашей старны надо ориентироваться только на линию, формулируемую Путиным, передаёт РИА Новости.

«Хочу напомнить, что российским законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики государства, – подчеркнул Песков. – Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику. Поэтому надо строго ориентироваться только на линию, формируемую главой государства».

Напомним, после того как Макрон заявил о планах по борьбе с «исламистским сепаратизмом» во Франции, а также о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда, глава Чечни Кадыров написал в своём телеграм-канале, что президент Франции сейчас становится похож на террориста.

«Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — отметил Кадыров, добавив, что верующими карикатуры на пророка воспринимаются болезненно, этого не может не знать Макрон.

Кроме того, он назвал фальшивыми слова Макрона о высших человеческих ценностях и пообещал, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять пророка.