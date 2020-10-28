В Москве от СOVID-19 за сутки умерло 66 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 66 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6644 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончось 75 пациентов, а у 3670 человек был выявлен коронавирус. За время пандемии в Москве коронавирус обнаружили у 409 тыс человек.

19 октября мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря масочный режим и удаленную работу, ситуация в столице «остается крайне сложной». «За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1000 до 1250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости covid19», – написал Собянин в твиттере.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова заявила, что власти Москвы не планирует закрывать ночные клубы. Она заявила, что мер по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов достаточно для обеспечения оперативного контроля. Кроме того, по словам Пеньковой, в Москве наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания.