В Роспотребнадзоре заявили, что введенные в Москве ограничения себя оправдали

Введенные в Москве ограничения из-за коронавирусной инфекции себя оправдали, заявила в ходе онлайн-заседания Мосгордумы главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

«Все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщины школьников», - заявила Андреева.

Она сообщила, что многие узнавали, что инфицированы, только после проведения теста. Ежедневно проводится до 92 тыс. таких тестирований, добавила врач.

«Объем тестирования в городе абсолютно беспрецедентный. Если летом мы проводили где-то в среднем 45-50 тыс. тестов в день, то за последние три недели это количество удвоилось», - сообщила Андреева.