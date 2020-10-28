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Владимир Ефимов: количество закупок по типовой документации в Москве выросло в 25 раз

Москва, 28.10.2020

Типовая закупочная документация упростила поставку лекарств, строительство парков и текущий ремонт объектов инфраструктуры. С 2015 года в Москве применяют 258 комплектов типовых документов, что охватывает 67% видов госзакупок города. Это позволяет существенно экономить бюджетные средства и исключает риск обжалования конкурсов.

«С 2015 года ма проводим системную работу по стандартизации закупок. Типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок устанавливают единые требования, понятные для всех участников закупок города. На практике типовые формы документов стали применяться в 2016 году, тогда количество таких закупок составило чуть больше 1,8 тысячи за год. К 2019 году темпы выросли в 25 раз и по итогам года было проведено уже порядка 45,6 тысячи закупок с использованием типовой документации. За 9 месяцев текущего года проведено уже свыше 32,9 тысячи процедур общим объемом 323,4 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что около трети утвержденных типовых комплектов приходится на закупки, осуществляемые в городском хозяйстве, почти столько же – на закупки в области имущества и транспорта, около четверти – в социальной сфере.

«Самыми востребованными предметами закупок с использованием типовых комплектов документации сейчас являются: поставка лекарственных средств, организация питания в образовательных учреждениях, детское питание для раздачи через молочно-раздаточные пункты, строительство парков, мест отдыха и досуга, инженерно-строительные расходные материалы, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, текущий ремонт объектов инфраструктуры», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Типовой комплект закупочной документации включает: типовые техническое задание и критерии оценки заявок, а также проект государственного контракта, сведения о качестве, технических  и функциональных характеристиках товара, его безопасности, размере, упаковке, отгрузке товара и ряд иных сведений.

Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур. «Благодаря использованию типовой документации также сокращаются риски обжалования закупок участниками. Снижение избыточных требований позволяет более эффективно использовать бюджетные средства. Стандартизация также увеличивает конкуренцию между участниками. Например, в госзакупках, в которых применяется типовая документация, в среднем участвует 5,6 участников, в то время как в процедурах, проходящих без нее, – 4,4», – отмечает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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