ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном числе заражений коронавирусом в течение прошлой недели. В период с 19 по 25 октября в мире зафиксировали 2 884 604 новых случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Европе ­– 1,33 миллиона человек за прошедшую неделю. В Северной и Южной Америке за этот период заразилось 884 тысяч человек. В странах Юго-Восточной Азии — более 445 тысяч.