В России выявлено 16,2 тыс. новых случаев заболевания COVID

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 202 в 84 регионах, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано до 1 563 976.

Антирекорд поставлен по летальным исходам от заболевания – умерли за сутки 347 человек. Количество зараженных в России снижается второй день подряд, днем ранее было выявлено 16,5 тыс. новых случаев, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч.

Выписаны из российских больниц 12 361 человек, в общей сложности поправились 1 млн 171 тыс. 301 человек. Число безвозвратных потерь достигло 26 935 человек.

В Москве отмечено резкое снижение количества новых диагнозов до 3 670, накануне во вторник было выявлено 4 312, в понедельник - 5 224 новых случая COVID.

Несмотря на положительную динамику, Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+727), на третьем - Московская область (+505). В пятерке Нижегородская область (+377) и Архангельская область (+317). В десятку вошли Ростовская область (+314), Воронежская и Свердловская области, в которых выявлено по 291 новому больному ковид, Краснодарский край (+279). В первые топ-10 попал Крым, где наблюдается прирост коронавирусных больных (+251), замыкает десятку Забайкалье (+224).