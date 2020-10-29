Акции дня: бумаги Petropavlovsk растут в ожидании отчетности

Акции одного из крупнейших золотодобытчиков компании Petropavlovsk пользовались повышенным спросом накануне публикации операционных результатов компании по МСФО за первое полугодие и по РСБУ за три квартала 2020 года. За дневную сессию в четверг котировки компании подорожали на +4,35% до 28,190 рублей за акцию.

По итогам первого полугодия 2020 года Petropavlovsk увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций по РСБУ.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии поднялся на +0,58% до 2709,04 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,06% до 1078,96 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:26 мск составила 37,98 долларов за баррель (-4,19%). Российская валюта немного укреплялась – 79,04 рублей за доллар.