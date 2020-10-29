Белоруссия закрыла въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Белоруссия запретила въезд на свою территорию граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», – заявили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

Исключение сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей международных автомобильных перевозок и работников железнодорожного сообщения.