Диетолог рассказала о неожиданной пользе сала

Диетолог и генетик Людмила Гончарова рассказал о неожиданной пользу от потребления свежего сала.

Как пояснила специалист, в холодное время года человеческий организм нуждается в большем количестве животных жиров чем обычно. Именно они помогают бороться с вирусами, а витамины группы А и Е, содержащиеся в сале, поспособствуют укреплению иммунитета, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса COVID-19, передаёт РИА Новости.

При этом Гончарова рекомендует взять листовой салат, любую зелень, добавив туда тонко нарезанное сало. Всё это надо сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью, после чего употреблять.

«Всего 50 граммов сала в день будет достаточно. Также нельзя нагревать этот продукт, так как при нагревании выше 40 градусов Цельсия, сало лишается всех полезных свойств», – резюмировала диетолог.

Ранее сообщалось, что Екатерина Бурляева – российский врач-диетолог вышей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» – назвала продукты, которые в период пандемии COVID-19 могут защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, противостоять этому вирусу поможет потребление в пищу продуктов, содержащих большое количество витаминов и минералов. В частности, речь идёт о таких витаминах, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также о фолиевой кислоте, цинке, селене и железе.