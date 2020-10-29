Вторая волна пандемии угрожает восстановлению глобальной экономики

Триллионы долларов помощи центробанков и правительств экономикам в десятках странах помогли большинству из них выйти из глубокой рецессии, но пришла вторая волна коронавирусной пандемии и спутала все карты и разрушила надежды.

Согласно опросу приблизительно 500 экономистов из 46 стран Азии, Европы и обеих Америк, проведенному Reuters 6-27 октября, существует высокая вероятность того, что всплеск новых заражений коронавирусом остановит восстановление глобальной экономики в конце года. Что же касается следующего года, то большинство участников опроса ожидают, что в 2021 г. восстановление будет не таким сильным, как предполагалось ранее.

«Даже перед объявлением новых локдаунов,- говорит старший экономист HSBC Джанет Генри,- было распространено мнение, что ВВП многих стран будет значительно ниже по сравнению с тем, на что они могли рассчитывать без пандемии. Неизбежно вырастут безработица и долги, но существуют также опасения относительно потенциала для долгосрочного роста и финансовой стабильности».

Осредненные прогнозы для более чем 65% из 46 экономик на 2020 год были понижены или оставлены без изменений. То же самое можно сказать о почти 60% стран и прогнозах на 2021 г.

Все сходятся также на том, пока нет никаких признаков, позволяющих говорить о скором отступлении пандемии. В США, Франции, России и многих других странах в последние дни фиксируется рекордное число новых заражений, а в Европе правительства практически всех стран вводят новые ограничения, сильно похожие на карантинные.

Ранее ожидалось, что глобальная экономика после спада на 4% в этом году в следующем вырастет на 5,3%. Экономисты МВФ сделали почти такой же прогноз и предсказали рост в 2021 году на 5,2%.

Но почти 80% экономистов из опроса Reuters уверены, что высока угроза того, что в 21-м году будет более слабое восстановление.

Для многих крупных экономик этот год напоминает езду по русской горке: сначала рекордно глубокий спад, затем восстановление такими же рекордными темпами и вновь большие неприятности в текущем квартале.

Несмотря на ожидание новых программ помощи в еврозоне, Великобритании и Соединенных Штатах прогнозы экономистов во всех последних опросах совсем не радуют. Все эксперты сходятся во мнении, что главную угрозу для восстановления глобальной экономики представляет всплеск числа новых заражений коронавирусной инфекцией в последние недели.

Специалисты считают, что японской экономике, очень сильно потрепанной пандемией, потребуется не вторая, а уже третья программа помощи. Значительно более медленный рост, чем считалось ранее специалисты предсказывают для экономик Австралии и Канады.

Прогноз по росту китайской экономики на 2021 год составляет 8,4%. Конечно, это очень сильный контраст по сравнению со всеми остальными экономиками, участвовавшими в опросе Reuters.

Однако отдельные эксперты считают эти цифры сильно завышенными, потому что большинство прогнозов не принимают во внимание реальные последствия пандемии для второй экономики планеты.

Большинству остальных развивающихся экономик специалисты прогнозируют тяжелые последние месяцы 2020 года и следующий год.