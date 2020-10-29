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Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие в бизнесе как ключ к росту и развитию компании

Москва, 29.10.2020
26-27 ноября состоится Форум и Премия «Женщина имеет значение».
  • Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие в бизнесе как ключ к росту и развитию компании

Сегодня вопрос многообразия в бизнесе не теряет своей актуальности и является горячей темой для обсуждения. Появляется все больше исследований на эту тему, проводятся конференции, а правительства многих стран внедряют или усиливают законодательство о разнообразии и равенстве для обеспечения равных возможностей на рабочем месте.

Форум и Премия «Женщина имеет значение» - это первое всероссийское крупнейшее мероприятие, нацеленное на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав. Программа премии нацелена собрать организации, компании, институты и персоны, стремящихся и добившихся выдающихся успехов в развитии и продвижении прав женщин, их достижение, стремлений в различных сферах деятельности.

В этом году Форум впервые пройдет в online-формате, поэтому стать гостем Форума сможет любой желающий вне зависимости от места вашего нахождения. 26-27 ноября 2020 года мы рассмотрим лучшие lifestyle- и diversity-темы, услышим самых опытных представителей топ-менеджемента мировых компаний.

Темы этого года: Женщина 21 века: эволюция образа женщины в общественном сознании; Женское предпринимательство: от идеи до монетизации; Образование и лучшие образовательные практики; Профессиональное выгорание: откуда черпать энергию и вдохновение; Личный бренд как новый инструмент работы с бизнесом; Саморазвитие как неотъемлемый элемент life-long learning; Couples: о гармонии в семье и карьере. Кейсы успешных пар.

Второй день Форума будет посвящен лучшим корпоративным практикам в области Diversity&Inclusion. Сегодня практически все международные компании придерживаются принципа diversity – разнообразия не только гендерного, но и расового, религиозного, культурного, возрастного. Именно принцип разнообразия в корпоративной культуре компании делает ее по-настоящему прогрессивной, современной и очень успешной.

Представители крупнейших российских и зарубежных компаний обсудят такие темы как: Почему важно развивать инклюзивный подход в 21 веке?; Инклюзивное лидерство; CEO российских и международных компаний о современных тенденциях работы с командами; Международные стратегии D&I; Эйджизм в коммуникационной индустрии - неизбежное зло или дорога молодым и многие другие.

В качестве спикеров к участию в Форуме приглашены: Аида Гарифуллина, оперная певица; Елена Летучая, российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер; Екатерина Великина, главный редактор Cosmopolitan; Ирина Прохорова, историк культуры, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Фонда Михаила Прохорова; Евгения Тюрикова, Глава Sber Private Banking; Эллисон Зиммерманн, Catalyst, Executive Director, Europe, Middle East & Africa; Виктория Павлова, глобальный вице-президент по маркетингу компании Mastercard; Раиса Полякова, генеральный директор KFC Россия и СНГ; Алексей Ситников, коуч, психо- и гипнотерапевт; Оксана Лаврентьева, владелица группы компаний RUSMODA; Борис Зарьков, основатель и CVO ресторанного холдинга White Rabbit Family; Ирина Зарькова, директор по коммуникациям групп компаний White Rabbit Family; Екатерина Серебренникова, Вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению, Макдоналдс Россия; Meeta Zakharia, Head of HR and Inclusion for McDonald’s UK and Ireland; Евгения Федорова, Директор по персоналу P&G в Восточной Европе; Мария Грудина, Идеолог и сооснователь инновационного prevent age курорта Первая Линия. Health Care Resort; Лейла Хотейт, Управляющий директор и партнер, BCG Dubai; Эмбер Грювал, Управляющий директор и партнер, BCG San Francisco; Ольга Гладкая, Партнер, BCG СНГ. Марина Жигалова-Озкан, инвестор и продюсер выступит модератором секции «Женщина 21 века: эволюция образа женщины в общественном сознании».

В рамках Форума состоится церемония награждения Премии Woman Who Matters.  Награды получат компании, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия, и привлечением внимания к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

Участниками Премии в этом году стали крупные компании, такие как: BCG, Procter&Gamble, Макдоналдс, Первая Линия. Health Care Resort и другие.

Партнеры Премии и Форума: GMTClinic, Storytel, The Olett Quality Club, JSP travel и Studio502Videoproduction.

Генеральный информационный партнер – Cosmopolitan, Медиабренд №1 в России, объединяющий женщин, которые могут самостоятельно менять свою жизнь и мир вокруг!

Beauty-партнёр - Онлайн магазин селективных Бьюти брендов Authentica.love.

Купить билет на Форум «Woman Who Matters» можно здесь -  https://womanwhomatters.timepad.ru/event/1356369/

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