Госдеп назвал Китай главной угрозой свободе вероисповедания

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая одной из самых больших угроз свободе вероисповедания в мире. Это заявление Помпео сделал и Индонезии, выступая перед представителями умеренного мусульманского движения «Нахдлатул Улама».

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о жестоком обращении с мусульманами-уйгурами. Помпео заявил, что китайское правительство держит в лагерях по перевоспитанию до миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств. Кроме того, глава госдепа заявил о притеснениях в Китае буддистов, христиан и сторонников движения Фалуньгун.