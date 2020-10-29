Госдума предлагает ввести новую систему начисления пенсий

В Госдуме предлагают ввести новую систему начисления пенсий «по рангам» и вновь производить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. С подобным предложением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он добавил, что даже специалистам отрасли бывает сложно разобраться в действующей системе баллов при начислении пенсии. Пенсия должна начисляться по разрядам, уверен парламентарий.

«Минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», - цитирует агентство РИА «Новости» депутата. Определять ранг человека для получения пенсии будет перечень показателей, согласно которым человек уже будет знать, какая пенсия у него будет и к какому рангу он принадлежит.

Индексация пенсий должна также проходить по рангам, индексироваться должны все ранги одновременно в зависимости от экономической ситуации, добавил Калашников.

Он напомнил о положительно опыте СССР в плане пенсионных накоплений граждан и предложил вернуть данную систему.

«Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты», - пояснил депутат. Он уверен, что данная мера позволит людям чувствовать собственную причастность к деньгам.