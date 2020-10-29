Во Франции и Германии объявили карантины

В Испании на прошлой неделе было объявлено чрезвычайное положение. В Италии с понедельника рестораны работают лишь до шести часов вечера, а кинотеатры, театры, тренажерные залы и многие другие заведения закрыты на месяц. В Бельгии, где сейчас самый высокий на континенте уровень заражаемости, закрыты рестораны, музеи и тренажерные залы и объявлен комендантский час с 10 часов вечера до 6 утра.

Во Франции с последнего дня октября, т.е. с пятницы, начинается уже второй в этом году общенациональный карантин, а Германия, строго говоря, остановилась на самом краю. Схожие меры власти принимают сейчас по всей Европе. Правда, из соображений психологии их предпочитают не называть карантином. Для того, чтобы оппозиция не обвиняла власти в лукавстве, в европейских странах действительно не вводят полные закрытия экономик, боясь их полного краха и резкого роста социального напряжения в обществе. Поэтому в Германии, к примеру, с понедельника начинается «облегченный карантин», который продлится весь последний осенний месяц.

«Я понимаю усталость и ощущение, что этот день бесконечен и никогда не закончится, которые нахлынули на нас,- попытался подбодрить французов президент Эмманюэль Макрон, объявляя о введении общенационального карантина продолжительностью месяц.- Мы должны сплотиться. Мы должны быть едиными и не поддаваться яду разъединения. Сейчас особенно трудное время, потому что оно проверяет нашу стойкость и единство».

Во Франции с 30 октября и по 1 декабря будут работать только школы и предприятия и компании, выпускающие товары первой необходимости и оказывающие жизненно важные услуги населению. Вводятся строгие ограничения на перемещение населения даже в пределах своего города и населенного пункта, запрещены как частные, так и общественные собрания людей.

В Германии тоже на месяц закрываются все рестораны, бары, тренажерные залы, а также театры, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и так далее. Работать продолжат только школы и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

Ангела Меркель пообещала компенсировать малым и средним предприятиям и компаниям, которые особенно сильно пострадают от новых ограничительных мер, до 75% потерь от уровня ноября прошлого года.

Кстати, большинство немцев высмеяли в сентябре канцлера, когда она заявила, что если они не изменят свое беспечное поведение, то к Рождеству количество новых инфекций в стране достигнет 19 тыс. в день. Сейчас немцам не до смеха – количество пациентов с Covid-19 в больницах всего лишь за 10 последних дней удвоилось.

Нынешние меры несмотря на всю свою жесткость все же уступают весенним. Тем не менее они немедленно спровоцировали обвал на рынках. Главные биржевые индексы в Европе в среду рухнули почти на 3%.

Больницы в европейских странах заполняются больными с пугающей скоростью, однако уровень смертности при так называемой «второй волне» пандемии значительно ниже, чем весной. По крайней мере, сейчас. Это объясняется, главным образом, снижением среднего возраста больных и тем, что врачи за полгода существенно усовершенствовали протоколы лечения.

Несмотря на относительно низкую статистику летальных исходов, связанных с коронавирусом, европейцы и здесь французы с немцами, конечно, не исключение, действительно устали от всевозможных ограничений. Сейчас эта нарастающая с каждым днем усталость усугубляется еще и воспоминаниями лета, когда многие европейцы после весенних карантинов вернулись к привычному образу жизни и лихорадочно принялись наверстывать упущенное. Кстати, по мнению, медиков, именно эта «невоздержанность» жителей Старого Света и, особенно, молодежи является одной из главных причин того, что континент сейчас превратился в главный очаг коронавирусной пандемии на планете. Так, суммарное количество новых заражений в сутки перевалило за 200 тысяч.

«Лидируют» по числу новых заражений Франция, Испания, Италия и Великобритания. Франция побила на этой неделе рекорд по числу инфекций заражений за последние полгода, т.е. после апреля, а в Италии и Британии побиты рекорды после мая.

«Мы имеем дело с двумя проблемами: собственно с коронавирусом и с усталостью от него,- подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщая о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Евросоюзе.- Люди сыты по горло ограничениями».

Эта усталость повсеместно выливается на улицы европейских городов в виде демонстраций протеста против ограничительных мер. В Италии акции, сопровождавшиеся стычками с полицией, как утверждают правоохранители, часто организует мафия.