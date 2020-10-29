Курс доллара: названа причина мощного обвала рубля

Рубль в среду мощно обвалился в обеих валютных парах. В начале торгов он находился на отметках 77,48 к доллару и 91,16 – к евро. По данным на 19:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял уже 78,72, прибавив за сутки сразу 1,41 руб. В 21:50 мск рублю рухнул к доллара за 79,00. Последний раз «американец» достигал отметки выше 79,00 6 октября. Солидно подорожал и евро, который к закрытию основной сессии стоил 92,50 (+1,18 руб.), а к 21:50 пробил отметку в 93,00, что произошло впервые с 30 сентября.

После исчерпания поддержки со стороны государственных компаний, это ожидаемая динамика для нацвалюты. Внешние факторы также оказывали негативное влияние на котировки рубля, так как глобальный интерес к риску последние торговые сессии заметно уменьшался, что поставило под удар валюты ЕМ.

Кроме того, пессимизм на торговых площадках вызван данными по росту числа заболевших COVID-19. Ещё одним негативом для рынков остаётся отсутствие перспектив по принятию нового пакета стимулирующих мер для американской экономики до президентских выборов.

Против рубля выступили и мировые цены на нефть, которые рухнули вчера из-за возможного повторного локдауна мировой экономики, а также на фоне публикации доклада американского Минэнерго, показавшего рост запасов сырья в стране впервые за последние три недели.

Комментарии и прогнозы экспертов по курсу доллара и рубля

Эксперты Profinance отметили, что накануне разгром рискованных активов набрал свои обороты: «чёрное золото» сорта Brent просело на 5%, WTI – на 6%. При это «американец» в паре с рублём подскочил выше 79,00, а «европеец» перешаглнул отметку в 93,00. Таким образом, рубль в среду стал самой слабой валютой EM, обогнав турецкую лиру.

Вчера ушли в минус на 2% и фьючерсы S&P 500, на 4% – DAX. При этом курс доллара стремительно укреплялся по всему спектру рынка, тестируя многодневные максимумы против большинства основных валют.

Как считает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций», дальнейшая динамика национальной валюты, как и других рискованных активов будет зависеть от того, смогут ли страны справиться со второй волной пандемии COVID-19.

«Но несмотря на все негативные факторы, которые сейчас давят на рубль, к концу года мы ждём, что он вернётся в коридор 71,00-75,00 за один доллар», – заявил он.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» также верит в перспективы рубля. По его мнению, в ближайшие дни наша валюта в паре с долларом может вернуться в середину коридора 76,50-78,00, а в паре с евро – в диапазон 91,00-92,00.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» уверен, что поводом для вчерашнего обвала рубля стала неблагоприятная ситуация на мировых рынках.

«Глобальные факторы остаются основными триггерами, который тянут рубль вниз. И пока не стоит ждать никакого позитива на этом направлении. Тем не менее, мы считаем, что в краткосрочной перспективе рублю удастся немного отыграть свои потери по мере снижения волатильности», – подчеркнул Кадулин.

Между тем Антон Романов из «Промсвязьбанка» отметил, что давление на все российские активы, в том числе на рубль, усиливает потенциальное избрание новым главой Белого дома Джо Байдена. Также рубль падает на фоне увеличения числа новых заболевших коронавирусом и возможных ограничений со стороны властей разных стран мира.

«Так, очень сложная ситуация с COVID-19 сейчас наблюдается во Франция, где уже в самое ближайшее время вероятно будет введён общенациональный карантин. На грани закрытия также экономики ФРГ и Испании. Всё это ужасно пугает глобальных игроков, которые бегут из риска и обращают внимание на безопасные активы, в том числе на доллар. А такой расклад, что вполне объяснимо, очень больно бьёт по рублю, курс которого продолжит ослабляться в ближайшие несколько сессий», – уверен эксперт.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» напомнил, что в среду большинство валют ЕМ активно ослаблялись. Не стал исключением и рубль.

«Всё это очень напоминает действия банков по конвертации дивидендов в интересах нерезидентов или какие-то корпоративные заказы на покупку-продажу валюты», – отметил он.

Как считает эксперт, своё влияние на курсовую динамику оказывает снижение активности экспортёров. На этом фоне, по мнению Полевого, волатильность курса остаётся чрезвычайно высокой.

«Можно предположить, что сильная волатильность будет такой и в дальнейшем. Но пока локальных причин для более сильного падения национальной валюты мы не видим. Но, не следуют забывать, что внешний фон по-прежнему непростой. Кроме того, риски из-за коронавируса в мире лишь повышаются. Поэтому пока от более конкретных прогнозов по курсу мы воздержимся», – резюмировал Полевой.