Вход/Регистрация Подписка

Любителям сахара придется не сладко

Москва, 29.10.2020
ФАС после резкого подорожания сахара начала проверки игроков рынка по подозрению в ценовом сговоре. Однако эксперты отмечают: у подорожания есть реальные причины.
#Цены растут
#ФАС
#сахар
#Экономика
  • Любителям сахара придется не сладко

Тамара Ларина

Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась стремительным ростом цен на сахар.

«Буквально сегодня с утра начали проверку сахарного союза, это компании, которые поставляют сахар. Потому что ситуация на рынке сложилась достаточно такая, неоднозначная…. Это к тому, чтобы нарушители не расслаблялись», — сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. РИА Новости уточняет, что служба начала проверку Союзроссахара.

Повод для беспокойства, казалось бы, есть. По данным Росстата, сахар-песок в России с начала года подорожал в полтора раза. Только за неделю с 20 по 26 октября цены на него выросли на 3,8%.

При этом в начале года ситуация была совсем другой — продукт был в избытке, цены на него держались низкие. И многие заводы простаивали: смысла в производстве не было. В конце февраля продажные (оптовые) цены на сахар-песок держались на уровне 20 рублей за килограмм. Для сравнения, в 2018 году они были на уровне 38 за килограмм.

Тогда падение цен объяснялось переизбытком продукта: за сезон 2019-2020 производство свекловичного сахара в России, по данным Союзсахара, составило 7,7 млн тонн. А потребление составляет 5,9 млн тонн. При этом отгрузки на экспорт по ряду привычных каналов были затруднены. Например, Узбекистан, поддерживая собственных производителей, ввел 20% пошлину на импортный продукт.

При этом, напоминает исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая, Россия в этом году все-таки вошла в число стран-лидеров по экспорту сахара. «Этому способствовал необычайно урожайный сезон прошлого года и низкие цены на российский сахар (ниже рынка)», — отмечает эксперт.

По данным ФТС только с 1 января по 31 мая 2020 года Россия нарастила экспорт сахара в 13 раз в физическом объеме и в 10 раз — в стоимостном объеме. Зарубежным покупателям были отправлены 619 тысяч тонн сахара, в общей сложности на $245 млн.

Все изменил неурожай

Однако нынешний рост цен обуславливается вполне объективными причинами, считают эксперты. По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, в этом году из-за погодных условий, засух на юге в целом снизилась урожайность сахарной свеклы в стране. Это, конечно, произошло не во всех регионах, но на общем объеме, безусловно, сказалось.

При этом на урожайность, по мнению эксперта, повлиял еще один фактор: из-за девальвации рубля российские «сахарники», то есть аграрии, выращивающие сахарную свеклу, стали экономить на семенах, отдавая предпочтение более дешевым сортам, которые менее устойчивы к погодным условиям и паразитам, а также на тех же средствах защиты от паразитов.

«Кроме того, было сокращение посевных площадей под сахарную свеклу. Из-за некоторых нюансов регуляторной политики многие производители переключились на другие культуры», — добавляет Березнюк.

В итоге, по предварительным оценкам Agro and Food Communications, валовый сбор сахарной свеклы в этом году составит примерно 33 миллиона тонн, а производство белого сахара составит 4,9-5,1 млн тонн.

То есть, если в прошлом году, сахара произвели больше, чем его потребляют в стране, то в этом перекос будет в другую сторону. А чем продукта меньше, тем он, естественно, дороже.

Глобальный тренд

 

Причем подорожание сахара — отнюдь не локальная, российская проблема. Так фьючерсы на сахар в США в апреле этого года опускались до $9,21 за фунт продукта (0,45 кг). А сейчас они торгуются уже по $14,43 за фунт.

По словам Марины Строгой, причин для роста цен на сахар и другую продукцию АПК (а дорожают зерно, масло и другие товары) несколько.

«Во-первых, весной на фоне повсеместных локдаунов, были прерваны логистические цепочки поставок. Во-вторых, в начале сезона из-за карантинных мер на места работы не попали многие рабочие — ведь не секрет, что в сельском хозяйстве многих стран работают мигранты, которые в этом году из-за карантина остались дома. А на полях урожай было убирать некому», — объясняет исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда». К этому добавился и климатический фактор: засуха, неурожай.

«На фоне опасений, что возможен дефицит продукции АПК, многие страны начали запасаться продуктами впрок, из-за небывалого ажиотажа цены пошли вверх — подорожал не только сахар, но и пшеница, подсолнечное масло, чай, кофе», — добавляет Марина Строгая.

Многие страны-производители сельхозпродукции были вынуждены ограничивать экспорт. Так Россия решила «придержать» пшеницу и масла. По мнению Ильи Березнюка, текущая ситуация с сахаром скажется и на экспорте этого продукта. А также — кондитерских изделий.

«Дефицита, конечно, не будет: есть переходящие запасы. Их, правда, сейчас гораздо меньше, потому что у нас был рекорд по экспорту сахара. В общей сложности, почти миллион тонн. Такого никогда раньше не было», — оценивает эксперт возможный сценарий развития событий на отечественном рынке, — «Понятно, что цены на сахар еще вырастут. Если говорить об оптовых ценах, то они могут подняться до 50 тысяч за тонну. Соответственно, вырастет и розница».

Конечно, сейчас, на волне ЗОЖ россияне стараются есть поменьше сахара. По данным Росстата, за последние 5 лет подушевое потребление снизилось на килограмм: с 40 до 39 кг. Возможно, нынешний рост цен, приведет к тому, что многие начнут еще больше невольно заботиться о здоровом питании. Причем при посещении магазина пугать их будут не только цены на сам сахар, но и, к примеру, на кондитерские изделия, ведь эта отрасль потребляет более 20% сладкого сырья, так что резонанс не заставит себя ждать. Только вот станут ли люди от такой экономии здоровее? Ведь другие, более полезные продукты тоже, к сожалению, не дешевеют.     

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: названа главная опасность для рубля
    Результаты президентских выборов в США, считают западные аналитики, важнее для «здоровья» рубля, чем даже состояние российской экономики.
  2. Турция копает под «Газпром»
    Турецкие спецслужбы арестовали шестерых сотрудников бывшей «дочки» российской газовой компании, обвинив их в шпионаже в пользу России
  3. Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой
    Так друг, союзник или партнер? Чем обернутся отношения России и Турции в результате войны в Нагорном Карабахе
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама