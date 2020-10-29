Любителям сахара придется не сладко

Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась стремительным ростом цен на сахар.

«Буквально сегодня с утра начали проверку сахарного союза, это компании, которые поставляют сахар. Потому что ситуация на рынке сложилась достаточно такая, неоднозначная…. Это к тому, чтобы нарушители не расслаблялись», — сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. РИА Новости уточняет, что служба начала проверку Союзроссахара.

Повод для беспокойства, казалось бы, есть. По данным Росстата, сахар-песок в России с начала года подорожал в полтора раза. Только за неделю с 20 по 26 октября цены на него выросли на 3,8%.

При этом в начале года ситуация была совсем другой — продукт был в избытке, цены на него держались низкие. И многие заводы простаивали: смысла в производстве не было. В конце февраля продажные (оптовые) цены на сахар-песок держались на уровне 20 рублей за килограмм. Для сравнения, в 2018 году они были на уровне 38 за килограмм.

Тогда падение цен объяснялось переизбытком продукта: за сезон 2019-2020 производство свекловичного сахара в России, по данным Союзсахара, составило 7,7 млн тонн. А потребление составляет 5,9 млн тонн. При этом отгрузки на экспорт по ряду привычных каналов были затруднены. Например, Узбекистан, поддерживая собственных производителей, ввел 20% пошлину на импортный продукт.

При этом, напоминает исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая, Россия в этом году все-таки вошла в число стран-лидеров по экспорту сахара. «Этому способствовал необычайно урожайный сезон прошлого года и низкие цены на российский сахар (ниже рынка)», — отмечает эксперт.

По данным ФТС только с 1 января по 31 мая 2020 года Россия нарастила экспорт сахара в 13 раз в физическом объеме и в 10 раз — в стоимостном объеме. Зарубежным покупателям были отправлены 619 тысяч тонн сахара, в общей сложности на $245 млн.

Все изменил неурожай

Однако нынешний рост цен обуславливается вполне объективными причинами, считают эксперты. По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, в этом году из-за погодных условий, засух на юге в целом снизилась урожайность сахарной свеклы в стране. Это, конечно, произошло не во всех регионах, но на общем объеме, безусловно, сказалось.

При этом на урожайность, по мнению эксперта, повлиял еще один фактор: из-за девальвации рубля российские «сахарники», то есть аграрии, выращивающие сахарную свеклу, стали экономить на семенах, отдавая предпочтение более дешевым сортам, которые менее устойчивы к погодным условиям и паразитам, а также на тех же средствах защиты от паразитов.

«Кроме того, было сокращение посевных площадей под сахарную свеклу. Из-за некоторых нюансов регуляторной политики многие производители переключились на другие культуры», — добавляет Березнюк.

В итоге, по предварительным оценкам Agro and Food Communications, валовый сбор сахарной свеклы в этом году составит примерно 33 миллиона тонн, а производство белого сахара составит 4,9-5,1 млн тонн.

То есть, если в прошлом году, сахара произвели больше, чем его потребляют в стране, то в этом перекос будет в другую сторону. А чем продукта меньше, тем он, естественно, дороже.

Глобальный тренд

Причем подорожание сахара — отнюдь не локальная, российская проблема. Так фьючерсы на сахар в США в апреле этого года опускались до $9,21 за фунт продукта (0,45 кг). А сейчас они торгуются уже по $14,43 за фунт.

По словам Марины Строгой, причин для роста цен на сахар и другую продукцию АПК (а дорожают зерно, масло и другие товары) несколько.

«Во-первых, весной на фоне повсеместных локдаунов, были прерваны логистические цепочки поставок. Во-вторых, в начале сезона из-за карантинных мер на места работы не попали многие рабочие — ведь не секрет, что в сельском хозяйстве многих стран работают мигранты, которые в этом году из-за карантина остались дома. А на полях урожай было убирать некому», — объясняет исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда». К этому добавился и климатический фактор: засуха, неурожай.

«На фоне опасений, что возможен дефицит продукции АПК, многие страны начали запасаться продуктами впрок, из-за небывалого ажиотажа цены пошли вверх — подорожал не только сахар, но и пшеница, подсолнечное масло, чай, кофе», — добавляет Марина Строгая.

Многие страны-производители сельхозпродукции были вынуждены ограничивать экспорт. Так Россия решила «придержать» пшеницу и масла. По мнению Ильи Березнюка, текущая ситуация с сахаром скажется и на экспорте этого продукта. А также — кондитерских изделий.

«Дефицита, конечно, не будет: есть переходящие запасы. Их, правда, сейчас гораздо меньше, потому что у нас был рекорд по экспорту сахара. В общей сложности, почти миллион тонн. Такого никогда раньше не было», — оценивает эксперт возможный сценарий развития событий на отечественном рынке, — «Понятно, что цены на сахар еще вырастут. Если говорить об оптовых ценах, то они могут подняться до 50 тысяч за тонну. Соответственно, вырастет и розница».

Конечно, сейчас, на волне ЗОЖ россияне стараются есть поменьше сахара. По данным Росстата, за последние 5 лет подушевое потребление снизилось на килограмм: с 40 до 39 кг. Возможно, нынешний рост цен, приведет к тому, что многие начнут еще больше невольно заботиться о здоровом питании. Причем при посещении магазина пугать их будут не только цены на сам сахар, но и, к примеру, на кондитерские изделия, ведь эта отрасль потребляет более 20% сладкого сырья, так что резонанс не заставит себя ждать. Только вот станут ли люди от такой экономии здоровее? Ведь другие, более полезные продукты тоже, к сожалению, не дешевеют.