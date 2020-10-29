Нефть показывает слабую положительную динамику

Нефть слабо дорожает 29 октября после резкого падения накануне, которое произошло из-за поступивших из США новостей о росте запасов и продолжении распространения коронавирусной инфекции, говорится в обзоре AxiCorp.

«Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос», - сообщает документ.

Также экспертов волнуют проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей. Это базовые проблемы, которые никуда не ушли, сообщается в обзоре.

По мнению аналитиков AxiCorp Dow Jones, в случае сохранения подобной траектории спроса, можно ожидать резкого снижения цен на нефть в ближайшие недели.

К 8:24 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подросла на $0,03 (0,08%), составив $39,15 за баррель. По итогам торгов 28 октября эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), что стало минимумом с 12 июня. Котировки сорта WTI с поставками в декабре выросли на 0,09 (0,24%) до $37,48 за баррель. Днем ранее сорт дешевел на $2,18 (5,5%).