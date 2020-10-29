Обвал по всем фронтам

Майна

Вслед за обвалом на рынках Европы продажи перекинулись на российские торговые площадки. Негатив на внешних площадках был связан с информацией о том, что Франция и Германия намерены снова ввести общенациональный карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Фондовые рынка ЕС на этих новостях потеряли около 3-4%. Негатива добавили цены на нефть и уход инвесторов из рисковых бумаг в ожидании выборов в США.

На этом фоне с первых же минут открытия торгов на Мосбирже в среду, 28 октября 2020 года, начались массированные распродажи акций, гособлигаций и рубля. При этом активность «медведей» к вечеру только усилилась. В итоге индекс Мосбиржи, обвалился на 2,52% за день, а индекс РТС – на 4,69%.

Не лучше ситуация в валютной секции и на рынке гособлигшаций. Так, курс доллара вырос на 1,74 рубля, до 79,04 рубля, курс евро – на 1,57 рубля, до 92,86 рубля. Рынок российского госдолга просел на 0,31% — наибольшее разовое снижение с 3 сентября.

В числе наиболее пострадавших бумаг — акции «Роснефти» (-5,5%), «Татнефти» (- 4,37%), «Новатэка» (-4,13%) и «Мечела» (-4,27%).

Негатив в «сырьевых» бумагах более чем понятен: Так, цена на фьючерсы нефти марки Brent опустилась в ходе торгов в среду, 28 октября, ниже 40 долларов за баррель. Стоимость фьючерса с поставкой в декабре достигла отметки 39,65 доллара.

Введение национального карантина в странах ЕС (Германия, Франция, Испания и другие), новые ограничительные меры по работе общепита и сферы развлечений и услуг, фиксация рекордов заболеваемости в США и европейских странах – все эти факторы становятся главными для настроения инвесторов и рынков, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Для всех становится очевидно, что последние надежды на быстрое восстановление мировой экономики тают, нужно ожидать нового витка падения спроса и потребления повсеместно.

Между тем, продолжает аналитик, рост запасов нефти в США, увеличение добычи в Ливии (до конца ноября страна должна выйти на добычу 1 млн баррелей в сутки), отсутствие пересмотра уровня добычи со стороны ОПЕК+ — эти факторы давят на котировки, в результате чего нефть ушла ниже 40 долларов. Также дополнительный фактор нестабильности для рынков: президентские выборы в США и понимание, что новые стимулирующие меры для первой экономики мира не будут приняты в ближайшее время.

Вчера американские, европейские и азиатские площадки ушли в красную зону, российские индексы упали ниже психологических уровней: Мосбиржа ниже 2700 п., РТС – ниже 1100 п. Сегодня Азия также открылась снижением, но российский фондовый рынок на открытии демонстрирует слабый рост: индекс Мосбиржи за минуту торгов вырос на 0,69% и составил 2712,05 п., индекс РТС к 10:01 мск подрос на 0,15% — до 1079,87 п. В ходе дня Артем Деев прогнозирует, что российские индексы могут подрасти на 2,5-4%, однако во второй половине дня возможны новые факторы давления: ожидается выход статистики по европейской экономике, негатив отразится на рынках.

Вира!

То, что сейчас происходит на мировых и российских торговых площадках, является результатом стечения обстоятельств, в которых оказался деловой мир, подтверждает и главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, есть высокая вероятность введения повторных ограничений из-за угрозы «второй волны» коронавируса, в первую очередь в европейских странах, что отразится на экономическом росте. Добавляет негатива предвыборная гонка в США.

Еще одна наиболее очевидная причина для дальнейшего головокружения рынков – ситуация на нефтегазовом рынке, признает эксперт. Там вчера цены на нефть эталонных марок заметно снизились, отразив таким образом реакцию на публикацию доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов впервые за последние три недели.

Так, в середине дня январский фьючерс на Brent на ICE опускался на 5,1%. При этом сегодня нефть отыгрывает позиции довольно слабо, утром цена декабрьских фьючерсов на Brent на той же ICE подрастала всего на 0,03 долл., составив лишь 39,15 долл. за барр.

Но ожидать улучшения пока не стоит, предпосылок к этому нет, поэтому акции нефтяных и газовых компаний сохранят свое присутствие в красной зоне. Между тем отскок все же возможен, и из наиболее привлекательных бумаг Алексей Антонов выделяет Сбер и Мосбиржу, последняя выигрывает за счет роста торговых оборотов.

Вполне вероятно, говорит аналитик, что все эти условия продолжат исполнять роль довлеющих на рынки факторов еще какое-то время, высокая волатильность будет сохраняться сегодня и завтра, но при этом давать прогнозы по глубине продолжительности дальнейшего снижения довольно сложно. В сложившейся ситуации Алексей Антонов советует не поддаваться массовой панике и удержаться от необдуманных распродаж, поскольку для рынков, испытывающих такие скачки вниз, характерны и резкие отскоки назад.

Что касается нацвалюты, то пока она находится в слабой позиции, вчера рубль потерял 2,4% стоимости относительно доллара. Не поддержали его и аукционы ОФЗ Минфина, установившие очередной рекорд. «Между тем такое падение рубля мы бы назвали избыточным, и связанным исключительно с выходом нерезидентов из российских бумаг. Новых внутренних причин для снижения курса рубля не наблюдается», – заключает Алексей Антонов.