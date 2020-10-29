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Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Россию нахлынет зима

Москва, 29.10.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Россию нахлынет зима

Гавриил Григоров/ТАСС

Зиму ждёте или не очень? А она нахлынет всё равно, правда непонятно, когда. Сейчас синоптики обещают нам, что ноябрь будет в стране тёплым, местами очень, местами – посредственно, но в любом случае с температурой выше климатической номы, хоть и не на много.

Если пробежаться по регионам, то по прогнозу синоптиков, куда-то зима нахлынет даже раньше, чем всегда, но это на севере страны в основном. В той же Якутии уже не тает снег, морозы трещат под минус 20 и реки покрыты льдом.

В центральной же части России, в Поволжье, Москве и Санкт-Петербурге пока ещё относительно тепло, хотя по ночам уже и добирается градусник до минусовых значений. А ведь кажется ещё совсем недавно мы страдали от летней жары. И вот уже и Новый год не за горами.

Погода в Москве и СПб

В город на Неве ноябрь придет с дождями и туманами: всю первую декаду плюсовая температура до плюс 8-9, ливни. Это выше климатической нормы, так как обычно в это время года СПб выдает уже морозы до минус 10. Пока же немного всё иначе.

Но с 15 числа начнётся похолодание, просто ливни сменятся дождём со снегом, температура воздуха будет около нуля, а вот зима нахлынет в город не раньше конца месяца. Минус градусники покажут примерно 25 ноября, пойдёт снег. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 4-5.

В Москве погода будет аналогична питерской: почти весь месяц в столичном регионе, по прогнозу синоптиков, тепло до плюс 10 в некоторые дни. А в среднем плюс 6-8, ливневые дожди, солнца почти не будет.Похолодание придет в Москву не раньше конца ноября: на градусниках в дневные часы будет от нуля до минус, а первый снег возможен лишь уже в декабре.

Погода в Крыму

В Крыму первая декада ноября будет дождливой, градусник не покажет выше плюс 16. Небольшая передышка от туч и ливней будет с 9 по 15 число: переменная облачность, хотя и похолодает до плюс 10-11. А вот с начала третьей декады снова польёт дождь.

Просадка температуры и то, что можно назвать «нахлынула зима в Крым», начнется не раньше конца месяца, когда столбики термометра покажут плюс 6-8.

В Севастополе и Ялте будет примерно одинаковая погода: дожди и в среднем плюс 12-15 почти весь месяц. В Керчи дождей выпадет меньше, как и в Алуште. Но, в общем и целом, ноябрь в регионе будет мокрым и совершенно нерасполагающим к прогулкам и отдыху. Бархатный сезон в ноябре закончится окончательно и желающим отдохнуть в Крыму рассчитывать на хорошую погоду и солнечные дни не стоит.

Погода в Приволжском федеральном округе

Поволжье продолжает греться даже сейчас. В частности, в Чувашии начало ноября будет аномально тёплым – плюс 10 и солнце, никаких дождей. Первый снег синоптики прогнозируют не раньше 15-20 числа, да и то всё очень маловероятно. Точных данных, когда зима нахлынет в регион, метеорологи пока не дают.

Поволжская часть Башкирии напугана скорым похолоданием и снегом – уже со следующего вторника метеорологи обещают приход настоящей зимы.  

В Татарстан ноябрь придёт с тёплым фронтом: плюс 4-6, изредка дожди. С 5 числа осадки планируются почти каждый день, но температура будет стоять ещё комфортная, в местами достигать плюс 10. Зимнее похолодание нахлынет сюда не раньше 20-х чисел, а снег выпадет только в самом конце месяца.

Погода на Дальнем Востоке и в Сибири

На Дальний Восток зима нахлынет уже в ближайшие дни. Резко похолодает на Сахалине, Камчатке, в Приморском крае. Надвигается холодный фронт, пойдёт снег, на дорогах гололедица. Возможно усиление ветра до 18-20 метров в секунду. Столбики термометров упадут до отрицательных значений, так что местным жителям стоит достать тёплые куртки, ботинки и приготовиться ждать весну.

В Сибирь зима тоже нахлынет совсем скоро – через каких-то пару недель и посыплет как мокрым снегом, так и просто дождём польёт. В общем, совсем некомфортное станет. При этом начало ноября здесь выдастся более-менее тёплым, но в 20-х числах месяца синоптики уже обещают стойкий снежный покров и минусовые значения.

Погода на Урале

А вот на Урал зима нахлынула уже буквально сейчас – социальные сети пестрят фото с первым снегом и метелью, которая началась в некоторых городах региона. Для борьбы со стихией здесь сегодня задействована снегоуборочная техника.

Хуже всего автомобилистам. Поэтому надеемся, что все успели «переобуть» своих «железных коней» в новые шины – дороги покрыты коркой льда и ездить по ним нужно крайне осторожно.

Ноябрь, который вскоре официально вступит в свои права, наконец-то отменит на Урале погодные качели, которые уже всем изрядно надоели. Первая декада последнего месяца осени будет относительно тёплой для этого региона.

После 10-12 числа холодный воздух выморозит остатки тепла и градусники покажут около минус 18-10, по ночам – ещё на 3-5 градусов холоднее. Но, конец месяца немного ещё даст погреться в лучах солнышка, а после в регионе настает уже сама настоящая зима.

Нахлынет ли зима в ближайшее время в Россию или нет, мы узнаем уже очень скоро. Но вспоминая непредсказуемую ситуацию с климатом, которая наблюдается все последние годы, можно ждать очередных сюрпризов и уже точно ничему не удивляться.

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