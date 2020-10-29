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Прогрессивный бизнес: операции с золотом автоматизируются

Москва, 29.10.2020
На российском рынке появилась техническая новинка – автоматы, способные заменить собой целое ломбардное отделение. И прогрессивные компании уже пробуют новое оборудование. В чем же его уникальность и каковы перспективы проекта?
  • Прогрессивный бизнес: операции с золотом автоматизируются

предоставлено пресс-службой

Золото остается одним из самых надежных объектов инвестиций. Его ценность с годами только растет, при этом драгоценный металл является еще и высоколиквидным вложением средств. Однако в случае, когда необходимо именно продать определенное количество золота у многих его владельцев возникает вопрос – где это сделать? Самый простой и доступный материал – отнести изделия из золота в ломбард, где специалист оценит их и предложит оптимальную цену. Там же, кстати, можно, напротив, сделать выгодную покупку, ведь на витринах ломбардов украшения выставляются практически по цене лома. 

По словам генерального директора «Мосгорломбарда» Алексея Лазутина, в России есть уникальная разработка, созданная силами отечественных специалистов. Custody Bot – своего рода «золотоматы», а на самом деле высокотехнологичные комплексы по проверке, оценке, покупке и продаже золота. Проект уже прошел «регуляторную песочницу» Банка России. А еще этим оборудованием уже заинтересовались в 27 странах мира.

Супер-лаборатория в миниатюре

Как пояснил генеральный директор компании GoldMint, развивающей этот проект, Дмитрий Плущевский, в компактном аппарате, размером не больше вендингового аппарата, находится целая лаборатория. Причем и физическая, и химическая. 

«Способов определения пробы в драгоценных металлах достаточно много. Есть традиционные, которые используются в ломбардах, в частности, химические. Есть и более продвинутые способы – это спектральный анализ. То есть, в наш аппарат встроен спектрометр – прибор, который проводит диагностику и определяет, из каких металлов состоит то или иное изделие. Причем это очень современный способ», - поясняет Дмитрий Плущевский. 

Кроме того, внутри Custody Bot находится специальный стенд, который гидростатически определяет плотность изделия (гидростатическое давление – это давление, производимое на жидкость силой тяжести прим. ред.). Кроме того, создатели аппарата разработали целый программный комплекс, который в том числе с помощью искусственного интеллекта определяет размеры, и вес изделия и даже оценивает его блеск.

Плюс – автомат оборудован камерой хранения, разделенной на множество ячеек, в которых находится то, что было заложено или продано, а также то, что можно купить. Кстати о покупках – в этом плане Custody Bot может работать как обычный вендинговый аппарат – в нем можно приобрести золотое изделие. А точнее, монеты.

По словам Дмитрия Плущевского, выбор остановился на монетах за счет их универсальности. Все-таки украшения могут не подойти по размеру, не понравиться при ближайшем рассмотрении. А вот монеты из драгоценного металла никаких вопросов не вызывает, являясь идеальным вариантом покупки, к примеру, в инвестиционных целях. При этом продажа монет в России не облагается НДС. Так что покупать монету, а не изделие – гораздо выгоднее.

Кроме того, автомат может обменять старые изделия из золота на новые монеты по весу «один к одному».  

Процесс продажи золота тоже крайне прост: в специальный отсек помещается изделие, в течение нескольких минут аппарат его изучает и оценивает, на мониторе высвечивается цена. Если клиента она устраивает, он просто проводит по устройству карточкой и тут же получает деньги. На всю процедуру уходит не больше 10 минут. При этом в схему уже заложен еще и механизм контроля: воспользоваться аппаратом могут только клиенты, уже полностью прошедшие идентификацию. То есть в противоправных целях использовать Custody Bot у злоумышленников не получится.

Обязательная идентификация клиентов предусматривается 115 Федеральным законом. Предполагается, что пройти полную процедуру нужно хотя бы один раз, с этим помогают промоутеры, находящиеся у автоматов. А в перспективе процедура идентификации может стать дистанционной, такие разработки уже ведутся в России. 

«В других странах этой проблемы нет, поэтому мы активно смотрим и на другие рынки и получаем оттуда запросы», - говорит Дмитрий Плущевский.

Перспективы проекта 

Сейчас запросы на приобретение аппаратов идут, в основном, от ломбардного сообщества, а также gold-дилеров, скупающих золото. Также есть запросы от банков – европейских и расположенных на территории бывшего СНГ. Эти организации хотят предлагать своим клиентам новые услуги именно по операциям с драгоценными металлами.

По словам Дмитрия Плущевского именно простота и удобство должны в перспективе способствовать популяризации этого проекта. Конечно, для этого должно пройти некоторое время, люди должны привыкнуть к новой идее. Генеральный директор GoldMint напомнил, как еще 10 лет назад многие с опаской относились к уже привычным сейчас банкоматам: люди боялись, что аппарат, например, «проглотит» банковскую карту. Но сейчас от этих опасений не осталось и следа.

По словам Дмитрия Плущевского, Custody Bot можно устанавливать в банковских отделениях, а только в Европе их порядка 170 тысяч. А общий потенциал по выпуску «золотоматов» оценивается примерно в 3 миллиона экземпляров.

«Если действительно продолжит с той же скоростью печататься бумажная продукция под названием «деньги» во всем мире, люди быстро поймут, что только золото, наличное золото может помочь им сохранить богатство на горизонте в 5-10-25 лет», - считает Плущевский.

Но первые шаги по внедрению автоматизации в такой процесс, как обмен золота на деньги, делают, конечно же, ломбарды. Несмотря на многовековую историю этой отрасли, она не утратила актуальность в наши дни, а отдельные компании, такие как «Мосгорломбард» стремятся еще и к активному развитию бизнеса с технологической точки зрения. Еще в мае этого года сеть установила первый «золотомат» в одном из отделений компании-партнера.

Как напомнил генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин, пока что проект сталкивается с некоторыми регуляторными ограничениями. Так что на первых порах аппарат использовался только, как диагностические стенды, а заключить договор о выдаче займа под залог, выдать бумажный залоговый билет, мог только сотрудник ломбарда.

Но, по словам Дмитрия Плущевского, проект уже прошел «финтех-песочницу» Банка России, признавшего его целесообразным. «Председателем Центрального банка поручено внести ряд изменений в действующее законодательство, нормативные акты. Можно сказать, что наш проект одобрен ЦБ, который является основным контролером рынка ломбардов», – рассказал генеральный директор GoldMint, добавив, что к проекту проявил интерес Госзнак. Новая технология не могла остаться незамеченной крупнейшим российским госпредприятием, выпускающим золотые и серебряные монеты, так что в ходе эксперимента Custody Bot уже установлен в магазине Госзнака в столице. 

При этом работа над совершенствованием как самого автомата, так и программного обеспечения постоянно ведется, вводится все новый функционал. Например, дорабатывается система безналичного расчета, ставшая особенно актуальной в условиях пандемии. Спрос на такую услугу в ломбардах вырос в этот период на 30%. Разработчики прислушиваются к требованиям времени и клиентов совместно с ломбардами, делающими ставку на техническое совершенствование. В выигрыше от этого, в результате, окажутся все участники процесса.  

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