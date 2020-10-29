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Пульмонолог рассказал о двух вариантах течения COVID

Москва, 29.10.2020

Существует два варианта течения коронавируса у больных, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов. Большинство пациентов - около 80%, выздоравливают самостоятельно при помощи естественного ответа иммунной системы, приблизительно у 20% заболевших иммунная система работает против себя, вызывая цитокиновый шторм, пояснил врач.

«У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает», - рассказал врач в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он добавил, что в данном случае, какой бы препарат не назначил врач, больной все равно успешно поправится. Именно из-за этого сегодня существует столь длинная линейка лекарств от коронавируса, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».

«Примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2 развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма», - продолжил Аверьянов. Это вызывает прогрессирующее поражение легких, добавил медик.

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