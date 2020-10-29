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Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 29.10.2020

Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране. По словам президента, это может произойти же уже к концу этого года. При этом, как подчеркнул президент, обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают всем необходимым требованиям.

«Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и «Вектору» из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты, – цитирует Путина РИА Новости. – Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в случае со «Спутник V», и с векторской вакциной. А на подходе ещё и третья вакцина».

Ранее сообщалось, что накануне Путин призвал членов Кабмина и региональные власти повысить внимание к проблеме COVID-19, потому что обстановка, которая сейчас складывается в нашей стране, того требует.

«Я хочу обратиться и к членам российского правительству, и ко всем коллегам, которые профессионально занимаются сейчас проблемой коронавируса. Хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. Нужно повысить внимания к этой проблеме», - подчеркнул президент.

Кроме того, он обратился к главам регионов с призывом разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса, что стало новым антирекордом за всю эпидемию. Предыдущий максимум был установлен 26 октября, когда за сутки было зарегистрирован 17 347 заболевших COVID-19. Темп прироста по данным на 29 октября составил 1,1%.

Число умерших составило 366 пациентов (также рекорд за всё время пандемии), из них 66 скончались в Москве. За весь период по РФ умерло от инфекции 27 301 человек.

На первом месте по количеству новых случаев коронавируса продолжает оставаться Москва, в столице за сутки зарегистрировано 4 906 инфицирования. В среду их было 3 670, во вторник - 4 312.  На втором месте Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская область (+386) и Архангельская область (+319).

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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