Роспотребнадзор обнаружил COVID у летучих мышей в России

Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусную инфекцию у летучих мышей в России, передает РИА «Новости». При этом пока нет возможности точно определить, какой это тип вируса, сообщила глава группы геномики и постгеномных исследований Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Работу по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в России, началась в ведомстве в августе, предполагается, что данная работа поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

«Какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования», - рассказала Сперанская. Помимо этого она рассказала, что у летучих мышей выявлены «последовательности геномов целого ряда других вирусов», найденных «заодно».

При этом летучие мыши не более опасны других диких животных, таких как лисы, ежи, которые также переносят опасные для людей вирусы. Для того, чтобы не заразиться от летучих мышей, людям достаточно не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанскся.

Исследование летучих мышей продолжится еще около двух лет, уточнила эксперт.