Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию в августе текущего года с объемом экспорта 1,37 миллиарда кубометров, сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) республики.

Вслед за Россией по объемам поставок газа в Турцию входят Азербайджан и Иран с показателем 986 и 406 миллионов кубометров соответственно. Баку лидировал по поставкам газа Анкаре в июле текущего года с объемом 1,1 миллиарда кубометров газа. Далее следовали Россия и Иран с 843 и 664 миллиона кубометров соответственно.

В целом в Турцию за август было импортировано на 6,5% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт газа в страну составил 3,35 миллиарда кубометров. Из них 2,76 миллиарда кубометров пришлись на трубопроводный газ, 591 миллион кубометров — на сжиженный газ.

Турция является традиционно крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России, который поставляет «Газпром». При этом продажи компании на турецком рынке продолжают падать, в прошлом году, к примеру, Турция закупила топлива меньше на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров.