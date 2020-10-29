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Курс доллара: у игроков сдают нервы

Москва, 29.10.2020
  • Курс доллара: у игроков сдают нервы

Семен Лиходеев

Курс рубля продолжает снижение против основных мировых валют. Торги четверга открылись с уровней 78,78 рубля за доллар и 92,61 рубля за евро, после чего национальная валюта стала постепенно проседать. К 17:00 по Москве  были достигнуты отметки 79,5 рубля за доллар и 92,97 рубля за евро.

Курс доллара напротив продолжает укрепление к основным валютам. Индекс DXY с  93,45 пункта, дорос до 93,8 пункта.  Бегство от риска на фоне буйства пандемии продолжается. Рубль в этом отношении не одинок, давление ощущается практически на всех мировых рыках. Нефть оказать рублю поддержку не в состоянии. На фоне очередных ограничительных мер  перспективы у черного золота тоже выглядят блекло. Ситуация в которой оказался рубль судя по всему будет развиваться и дальше.

«Такие биржевые падения, как вчера, к сожалению и как правило, имеют продолжение. Думаю, что пара доллар/рубль, скорее всего, превысит отметку 80. Хотя значительно выше нее уйдет вряд ли. Т.е. мы можем увидеть и 82-85 рублей за доллар. Но в качестве панической реакции, которая все же конечна», - прогнозирует генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Ранее Эксперт Online писал, что на финансовых рынках начались распродажи, нефть также идет вниз. Виной происходящему выборы в США и пандемия и небезразличная к ней нефть. Но заметно потерявший накануне буквально по всем позициям российский рынок в состоянии отыграть сиюминутные потери.

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