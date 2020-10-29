Сбербанк стал владельцем 100% акций Rambler

«Сбер» консолидирует 100% «Рамблера» – он выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. «Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку», — сообщает РБК.

Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году. Он произвел инвестиции в капитал группы в обмен на 46,5% акций. В июле 2020 года «Сбербанк» стал главным владельцем компании, увеличив свою долю в капитале группы до 55%. По информации РБК покупка остального пакета акций будет проведена двумя траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года.