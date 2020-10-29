Сдать тест на COVID можно будет в любой лаборатории РФ

Роспотребнадзор выдал разрешение делать тесты на выявление коронавирусной инфекции всем лабораториям, включая частные, при условии, что все данные о положительных результатах будут переданы санитарным врачам, говорится в сообщении ведомства. Теперь сдать тесты на коронавирус возможно в лабораториях на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, а также в государственных и частных лабораториях.

«Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию», - говорится на сайте ведомства. В сообщении подчеркивается, что процедура организации проведения данных исследований крайне простая, для этого необходимо только подать заявку лабораторией на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и дождаться разрешения. Единственным требованием к лаборатории является передача данных по положительным тестам в Роспотребнадзор. Ведомство уточняет, что данная мера призвана расширить проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию для предотвращения распространения болезни.