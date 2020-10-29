Силуанов пообещал сократить агрессивные заимствования на внутреннем рынке

Российский Минфин планирует сокращать агрессивные внутренние заимствования на внутреннем рынке, пообещал глава министерства Антон Силуанов, выступая на форуме «Россия зовет!». В то же время, объем внутренних заимствований в следующем году останется существенным и будет превышать показатели прошлых лет, отметил глава Минфина. По его словам, весь дефицит бюджета планируется покрыть за счет внутренних займов.

«Конечно, они (внутренние займы — прим. «Эксперт-онлайн») будут не такие масштабные, как в текущем году — если в этом году дефицит мы ожидаем на уровне 4,4% ВВП, в следующем на два пункта ниже, но все равно общий объем займов будет достаточно высок. Он выше, чем в предыдущие годы. Мы в целом на валовой основе брали чуть больше двух триллионов рублей, в следующем году — три с плюсом триллиона рублей», — рассказал Силуанов.

Он добавил, что Минфин понимает интерес инвесторов к востребованным на рынке ценным бумагам. Так, Силуанов сообщил о достигнутой договоренности с банками о покупке ими гособлигаций со сроком погашения более 10 лет через увеличение процентной ставки. «Мы финансируем расходы путем заимствований. Мы говорили с кредитными организациями: увеличили процентную ставку и они согласились. За это мы занимаем на срок более 10 лет», — рассказал министр.

По словам Силуанова, только в октябре Минфин смог привлечь рекордную сумму заимствований в размере 1,5 трлн рублей. В материалах министерства указывается, что квартальный план по заимствованиям, таким образом, удалось выполнить на 75%. Также в материалах уточняется, что за июль-август 2020 года Минфин сумел привлечь свыше 400 млрд рублей, а основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали крупные российские банки.

Юрий Кравченко из «ВЕЛЕС Капитал» не считает сюрпризом заявление о постепенном сокращении активности Минфина на аукционах, поскольку после агрессивных октябрьских размещений у ведомства появляется возможность для снижения объемов размещения ОФЗ.

«В целом ситуация с финансированием дефицита федерального бюджета через ОФЗ в существенной мере не оказывает влияние на локальный финансовый рынок, так как происходит своеобразный круговорот бюджетных средств в системе. Крупные объемы ОФЗ в последние месяцы выкупают преимущественно госбанки, и они же получают для этого ликвидность из бюджета», — уверен Кравченко.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский согласен, что основными покупателями ОФЗ в настоящее время выступают крупные банки, однако отметил, что нерезиденты теряют интерес к этим бумагам из-за сравнительно низких ставок. По его мнению, размещение ОФЗ в перспективе будет являться проинфляционной мерой, оказывающей давление на курс рубля. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Ковалева, Минфин смог заинтересовать российские банки размещением «флоатеров» (англ. Float) — гособлигаций с «плавающей» процентной ставкой, меняющейся в зависимости от ситуации в российской экономике.