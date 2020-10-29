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Силуанов пообещал сократить агрессивные заимствования на внутреннем рынке

Москва, 29.10.2020
Максим Гребенников
Тем не менее, объем внутренних заимствований в следующем году останется существенным и будет превышать показатели прошлых лет — весь дефицит бюджета планируется покрыть за счет внутренних займов.
#Финансы
#Экономическая политика
#Экономика
  • Силуанов пообещал сократить агрессивные заимствования на внутреннем рынке

Фрагмент видеотрансляции выступления министра финансов РФ Антона Силуанова на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Российский Минфин планирует сокращать агрессивные внутренние заимствования на внутреннем рынке, пообещал глава министерства Антон Силуанов, выступая на форуме «Россия зовет!». В то же время, объем внутренних заимствований в следующем году останется существенным и будет превышать показатели прошлых лет, отметил глава Минфина. По его словам, весь дефицит бюджета планируется покрыть за счет внутренних займов.

«Конечно, они (внутренние займы — прим. «Эксперт-онлайн») будут не такие масштабные, как в текущем году — если в этом году дефицит мы ожидаем на уровне 4,4% ВВП, в следующем на два пункта ниже, но все равно общий объем займов будет достаточно высок. Он выше, чем в предыдущие годы. Мы в целом на валовой основе брали чуть больше двух триллионов рублей, в следующем году — три с плюсом триллиона рублей», — рассказал Силуанов.

Он добавил, что Минфин понимает интерес инвесторов к востребованным на рынке ценным бумагам. Так, Силуанов сообщил о достигнутой договоренности с банками о покупке ими гособлигаций со сроком погашения более 10 лет через увеличение процентной ставки. «Мы финансируем расходы путем заимствований. Мы говорили с кредитными организациями: увеличили процентную ставку и они согласились. За это мы занимаем на срок более 10 лет», — рассказал министр.

По словам Силуанова, только в октябре Минфин смог привлечь рекордную сумму заимствований в размере 1,5 трлн рублей. В материалах министерства указывается, что квартальный план по заимствованиям, таким образом, удалось выполнить на 75%. Также в материалах уточняется, что за июль-август 2020 года Минфин сумел привлечь свыше 400 млрд рублей, а основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали крупные российские банки.

Юрий Кравченко из «ВЕЛЕС Капитал» не считает сюрпризом заявление о постепенном сокращении активности Минфина на аукционах, поскольку после агрессивных октябрьских размещений у ведомства появляется возможность для снижения объемов размещения ОФЗ.

«В целом ситуация с финансированием дефицита федерального бюджета через ОФЗ в существенной мере не оказывает влияние на локальный финансовый рынок, так как происходит своеобразный круговорот бюджетных средств в системе. Крупные объемы ОФЗ в последние месяцы выкупают преимущественно госбанки, и они же получают для этого ликвидность из бюджета», — уверен Кравченко.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский согласен, что основными покупателями ОФЗ в настоящее время выступают крупные банки, однако отметил, что нерезиденты теряют интерес к этим бумагам из-за сравнительно низких ставок. По его мнению, размещение ОФЗ в перспективе будет являться проинфляционной мерой, оказывающей давление на курс рубля. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Ковалева, Минфин смог заинтересовать российские банки размещением «флоатеров» (англ. Float) — гособлигаций с «плавающей» процентной ставкой, меняющейся в зависимости от ситуации в российской экономике.

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