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Смартфон с памятью 1 ТБ может появиться в линейке Apple уже в 2021 году

Москва, 29.10.2020

Объем встроенной памяти в новой модели iPhone компании Apple может увеличить до 1 ТБ, сообщается портал Apple Insider, который обычно первым представляет все новости о продукции компании. Ресурс ссылается на блогера Джона Проссера, который ранее неоднократно первым сообщал новые сведения о продукции Apple.

«Я надеюсь, вы готовы к iPhone с памятью 1 ТБ», - сообщает Проссер на своей странице в соцсети Twitter. При этом блогер не сообщает, когда именно стоит ждать появления новинки со столь объемной внутренней памятью. Однако, портал Apple Insider уточняет, что Apple каждые два года выпускает свои устройства с удвоенной памятью. Таким образом, не исключается, что уже в 2021 году стоит ждать появления нового iPhone 13 с емкостью памяти 1 ТБ, пишут СМИ.

13 октября Apple провела традиционную осеннюю презентацию, на которой зрителям представили обновленные модели смартфона iPhone. Собравшиеся увидели еще несколько гаджетов-новинок, а именно портативную версию смарт-колонки HomePod mini и магнитную пластину для более эффективной зарядки аккумулятора iPhone.

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