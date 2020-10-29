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В России отмечен рекордный прирост за сутки больных коронавирусом

Москва, 29.10.2020
  • В России отмечен рекордный прирост за сутки больных коронавирусом

ТАСС

В России за сутки выявлено 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, что стало новым антирекордом за всю эпидемию, передает оперштаб. 26,5% новых больных не имели клинических проявлений болезни.

В общей сложности число заболевших достигло 1 581 693. Предыдущий рекорд был установлен 26 октября, когда за сутки было зарегистрирован 17 347 случаев ковид. Темп прироста по данным на 29 октября составил 1,1%.

Число летальных исходов достигло за последние 24 часа 366 пациентов. За весь период по России умерло от инфекции 27 301 человек. Выписаны из российских больниц за сутки 14 740 человек, что стало наибольшим числомза весь период эпидемии. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 186 041 человек.

На первом месте по количеству выявленных случаев продолжает оставаться Москва, в столице за сутки зарегистрированы 4 906 случаев заражения, хотя накануне их было 3 670, во вторник - 4 312. Выписаны из московских больниц за последние сутки 3 780 человек, 66 пациентов скончались.

На втором месте находится Санкт-Петербург (+758), на третьем Московская область (+514). В пятерке Нижегородская область (+386), Архангельская область (+319). В десятке Ростовская область (+312), Воронежская область (+292), Свердловская область (+290), Красноярский край (+288) и Иркутская область (+228).

 

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