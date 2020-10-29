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Тренд на приобретение экологически безопасных товаров в России растет - опрос

Москва, 29.10.2020
  • Тренд на приобретение экологически безопасных товаров в России растет - опрос

предоставлено пресс-службой

Почти каждый второй покупатель (46%) при выборе гигиенического продукта (салфетки, платочки, памперсы и т.д) обращает внимание на его влияние на окружающую среду. Это означает рост в два раза по сравнению с предыдущими опросами. Таковы результаты исследования Essentials Initiative Survey 2020–2021, проведенного FMCG-компанией Essity.

foto-1-1.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Более половины опрошенных потребителей (57%) отметили, что стали прикладывать больше усилий для повторного использования товаров, но многие по-прежнему находят это затруднительным. Треть респондентов считают, что более подробная информации о том, что и как перерабатывать, помогла бы сделать выбор в пользу переработки гигиенических средств в будущем.

Один из блоков исследования посвящен потреблению пластика. По данным опроса, продовольственные магазины, сети фаст-фуд и индустрия красоты входят в топ-3 отраслей экономики, которые должны пересмотреть использование пластика. Категория товаров для гигиены и здоровья следует прямо за ними.

foto-k-state-5.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Опрос также показал, что каждый второй отмечает возросшую роль темы устойчивого развития по сравнению с периодом до начала пандемии. «Данное исследование показывает, что потребители ожидают от крупных FMCG-компаний больших усилий в области устойчивого развития. Это укрепляет нашу уверенность в выборе верного приоритета в ведении бизнеса и продолжении работы над улучшением качества жизни людей. Поэтапное снижение вредного воздействия на окружающую среду – важнейший шаг на пути к благополучию», – отметил директор производственного подразделения потребительской бумаги компании Essity в России Артем Лебедев.

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