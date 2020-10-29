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Нужен новый план восстановления экономики

Москва, 29.10.2020
Банк России считает III квартал первым и, возможно, последним, когда российская экономика восстанавливается заметными темпами. Такую же оценку можно увидеть в словах министра экономики о том, что экономика вышла на «плато». Похоже, план восстановления экономики отстал от жизни
#Посткризисное восстановление
#Коронакризис
#Экономика
  • Нужен новый план восстановления экономики

Значительный вклад в рост экономики внесли производство средств защиты и фармацевтика

Артем Геодакян/ТАСС

Восстановление российской экономики после спада апреля-июня служит поводом для осторожного оптимизма. Рост экономики в различных отраслях стал отрадным фактом III квартала 2020 года, хотя докризисный (до начала пандемии) уровень еще не достигнут. На прошлой неделе на совещании по экономическим вопросам у президента РФ отмечалось восстановление обрабатывающей промышленности и грузооборота на железных дорогах. Кроме того, сохраняется ценовая стабильность, подчеркнул Владимир Путин.

Вопрос в том, насколько хватит энергии выхода из спада на фоне вновь растущих экономических проблем из-за роста заболеваемостью коронавирусом в России и во всем мире. МВФ ставит Россию на последние места по темпам роста экономики в будущем году, подчеркивая абсолютное и относительное снижение доходов населения.

Тем временем Банк России выпустил материалы со следующей оценкой: наблюдаемое в третьем  квартале 2020 года восстановление экономики РФ, вероятно, носит краткосрочный характер. Регулятор полагает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением «бюджетного импульса» восстановление потребительской активности к концу года может значительно замедлиться.

По оценкам Банка России, в 2020 году ВВП сократится на 4-5%. Впрочем, в этом конкретном прогнозе нет новизны, как известно, он много лучше ожиданий весны-начала лета. Важнее сейчас не прогноз по году, а — на четвертый квартал и на следующий год. Именно в этом плане бьет тревогу ЦБ.

«Смягчение ограничений, проводимая мягкая денежно-кредитная политика и принятые меры правительства РФ по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности в третьем квартале 2020 года. Однако наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки», — отмечается в материалах ЦБ РФ.

Всплеск потребления, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. был вызван мерами государственной поддержки (прежде всего, в финансовой сфере), снятием ограничений и мобилизацией населением сбережений. Он способствовал относительной нормализации ситуации в отдельных отраслях: авиа- и железнодорожные перевозки, ряд туристических фирм достаточно успешно переориентировался на внутренний туризм.

О торможении экономики, в сущности, заявил 29 октября и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, - ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое "плато" мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели [кризис]», — охарактеризовал экономическую динамику министр на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Хотя, может, хотелось бы, чтобы темпы были быстрее. Плюс есть некоторая неопределенность у бизнеса. При этом нужно понимать, что та ситуация, с которой мы столкнулись - это отклонение от траектории. Российская экономика вслед за мировой "вильнула". Сейчас мы постепенно возвращаемся на эту траекторию», - цитирует Максима Решетникова ТАСС.

Оценки со стороны Минэко вообще отличаются расплывчатостью. Но чем менее они ясны, да если появляются еще и ссылки на мировую экономику, тем более понятно, что «что-то идет не так».

По данным Минэкономразвития, ВВП России в сентябре упал на 3,3% в годовом выражении после 3,7% в августе, в III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале, сообщает ТАСС.

Налоговые каникулы закончились, комментирует Анатолий Гожий, и большинство предпринимателей оказались перед теми же финансовыми проблемами, с которых все и начиналось: за счет каких ресурсов рассчитываться с долгами. Вследствие этого, правительство поставлено перед необходимостью продления налоговых льгот, снова сдвигая решение проблемы до «лучших времен». Вопрос налоговых послаблений и списания долгов малого и среднего бизнеса с неизбежностью возникнет в следующем году и потребует уже радикального решения, уверен он.

Без изменения ситуации с падением доходов, потребительский спрос приобретет устойчивую тенденцию к снижению, не оказывая поддержки экономике, ожидает эксперт. Практика свидетельствует о том, что правительственный план восстановления экономики только отчасти выполняет свою задачу. Меры поддержки бизнеса не должны быть краткосрочными. В качестве таковых они начинают оборачиваться негативными эффектами. Так, банки, рассказывает независимый аналитик Максим Экстрин, в одностороннем порядке подняли ставки, ссылаясь на нарушения бизнесом условий предоставления субсидированных кредитов на выплаты в фонд оплаты труда.

История изобилует примерами выхода экономки из кризиса, напоминает Анатолий Гожий. При наличии общих черт, каждая ситуация по-своему уникальна, но всегда требуется активная, наступательная государственная политика. Сложившаяся система экономических отношений в России, основанная на принципах жесткого регулирования, возможно и была эффективна в спокойной обстановке (с высокими ценами на энергоносители, без пандемии).

Сейчас реальность требует модификации, поскольку демонстрирует неспособность стабилизировать ситуацию с падением доходов населения и стимулировать экономическую активность. В этих условиях требуются согласованные, подчиненные единым целям действия всех участников экономической системы , что возможно только на принципах максимальной либерализации экономики (с реальными налоговыми льготами для малого и среднего бизнеса, вплоть до пересмотра ставок по НДС и списания долгов), полагает Анатолий Гожий.

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