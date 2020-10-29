У грузчиков и охранников осенью отмечен наибольший рост зарплат

Осенью 2020 года по ряду профессий был зафиксирован рост зарплат, говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Worki, имеющегося в распоряжении ТАСС. Отмечается, что показатели в некоторых случаях являются весьма существенными, а наибольший прирост отмечен у разнорабочих, грузчиков и охранников.

«Наибольший прирост в зарплате отмечается у разнорабочих, с 42 100 до 51 660 тыс. рублей, (+ 23%), у охранников зарплаты выросли на 26% (с 34 520 до 43 540 тыс. рублей) и грузчиков на 27% (с 32 400 до 41 330 тыс. рублей)», - говорится в исследовании.

Также более высокие зарплаты стали предлагать на рынке труда уборщикам до 33,1 тыс.(+13), кладовщикам до 37,2 тыс. рублей (+12%) и продавцам-кассирам до 29,9 тыс. рублей (+9%).

Также ресурс сообщает, что в стране вырос спрос на грузчиков в 2,6 раза по сравнению с весной, на охранников (в 3,3 раз), курьеров (в 4,4 раз) и разнорабочих (в 5,4 раз).